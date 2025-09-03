Μια φθινοπωρινή υπερτροφή, με γλυκιά και δροσιστική γεύση, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη διατροφή χάρη στις πολύτιμες ιδιότητές της. Βρίσκεται στην καλύτερη περίοδό της από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο και θεωρείται εξαιρετική εποχική επιλογή, προσφέροντας χαμηλές θερμίδες αλλά πλούτο θρεπτικών συστατικών.

Διατροφική αξία

Το φραγκόσυκο είναι χαμηλό σε θερμίδες, με 100 γρ. να αποδίδουν περίπου 41 θερμίδες. Παράλληλα είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως:

Βιταμίνη C: Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Μαγνήσιο και κάλιο: Συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην καλή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Φυτικές ίνες: Βοηθούν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας και την ενίσχυση του κορεσμού.

Χαλκός: Είναι σημαντικός για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και τον μεταβολισμό.

Ασβέστιο: Συμβάλλει στην υγεία των οστών και την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Βιταμίνη Ε: Εμφανίζει αντιοξειδωτική δράση από το οξειδωτικό στρες.

Καροτενοειδή: Προάγουν την υγεία των ματιών και της επιδερμίδας.

Πολυφαινόλες: Προσφέρουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

Προσφέρουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Ωφέλιμα λιπαρά οξέα: Βρίσκονται κυρίως στους σπόρους του φραγκόσυκου.

Οφέλη για την υγεία

Η τακτική κατανάλωση φραγκόσυκου συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία μας:

Ρύθμιση γλυκόζης: Οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Μείωση χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων: Οι φυτικές ίνες δεσμεύουν τα λιπίδια και βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ.

Αντιοξειδωτική προστασία και αντιφλεγμονώδης δράση: Τα καροτενοειδή, η βιταμίνη Ε και οι πολυφαινόλες του φραγκόσυκου φαίνεται να προστατεύουν από οξειδωτικές βλάβες που σχετίζονται με χρόνιες ασθένειες.

Υγεία του εντέρου: Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της πέψης και την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της πέψης και την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας. Ενυδάτωση: Η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό συμβάλλει στη διατήρηση της ενυδάτωσης.

Σε άτομα με γαστρεντερικές διαταραχές (όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου), η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις και καλό είναι να καταναλώνεται με προσοχή.

Πώς μπορούμε να το καταναλώσουμε;

Ωμό : Αφού τα καθαρίσουμε προσεκτικά με γάντια ή μαχαίρι αφαιρώντας τα αγκάθια. Συνδυάζεται υπέροχα με λίγο χυμό λεμονιού ή λάιμ.

Χυμός : Δροσιστικός και ελαφρύς χυμός, συνδυάζεται ωραία με λεμόνι ή πορτοκάλι.

Μαρμελάδα : Χάρη στη φυσική του γλυκύτητα, γίνεται εξαιρετική μαρμελάδα με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Λικέρ : Σε ορισμένες περιοχές το χρησιμοποιούν για παραδοσιακό ποτό με προσθήκη αλκοόλ.

: Σε ορισμένες περιοχές το χρησιμοποιούν για παραδοσιακό ποτό με προσθήκη αλκοόλ. Σε σαλάτες: Κομμένο σε μικρά κομμάτια, μπορεί να δώσει ιδιαίτερη γεύση και χρώμα σε φρουτοσαλάτες αλλά και σε συνδυασμό με λαχανικά.

