Το εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει μια από τις βασικές αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, ενώ τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά παρουσιάζουν εκ νέου αυξητική τάση. Στο επίκεντρο των αιτιών βρίσκεται η αντίσταση στην ινσουλίνη, κατάσταση που σχετίζεται με την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο. Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας διεθνώς, οι επιστήμονες αναζητούν νέους τρόπους έγκαιρης ανίχνευσης του κινδύνου.

Ο νέος δείκτης TyG-WWI

Μέχρι σήμερα, οι γιατροί αξιολογούν παράγοντες όπως ο δείκτης τριγλυκεριδίων-γλυκόζης (TyG), που αντικατοπτρίζει την αντίσταση στην ινσουλίνη, και ο δείκτης μέσης προσαρμογής στο βάρος (WWI), που μετρά την κατανομή του λίπους. Πρόσφατα, οι ερευνητές συνδύασαν τα δύο σε έναν ενιαίο δείκτη, τον TyG-WWI, ο οποίος φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ιδιαίτερα σε άτομα με προδιαβήτη.

Στόχος νέας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύτερη πρόληψη στον γενικό πληθυσμό.

Τα δεδομένα της έρευνας

Η ανάλυση στηρίχθηκε σε στοιχεία σχεδόν 20 ετών από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής στις ΗΠΑ (NHANES), περιλαμβάνοντας 22.615 ενήλικες από το 1999 έως το 2018. Ο δείκτης TyG-WWI υπολογίστηκε με βάση:

τα τριγλυκερίδια ,

, το σάκχαρο αίματος ,

, το σωματικό βάρος ,

, και την περίμετρο μέσης.

Λήφθηκαν υπόψη επίσης παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, εκπαίδευση, εισόδημα αλλά και νοσήματα όπως διαβήτης, υπέρταση και καρδιοπάθειες.

Τα βασικά ευρήματα

Η μελέτη έδειξε πως τα άτομα με υψηλότερες τιμές TyG-WWI είχαν 65% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για ηλικία, φύλο και άλλους παράγοντες, ο κίνδυνος παρέμεινε αυξημένος κατά 15%.

Όσοι κατατάχθηκαν στις υψηλότερες κατηγορίες του δείκτη είχαν 37%–38% μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν εγκεφαλικό, σε σχέση με όσους είχαν χαμηλότερες τιμές. Η συσχέτιση φάνηκε ισχυρότερη στους νεότερους ενήλικες και σε άτομα χωρίς ιστορικό καρδιοπάθειας.

Τι σημαίνει αυτό για την πρόληψη

Η έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, αλλά αναδεικνύει τον δείκτη TyG-WWI ως υποσχόμενο εργαλείο διαλογής. Ουσιαστικά, μετρά τον τρόπο που το σώμα διαχειρίζεται το σάκχαρο, τα λίπη και το βάρος – παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Η μελέτη ενισχύει τη σημασία της πρόληψης μέσω τρόπου ζωής: υγιεινή διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, περιορισμός προστιθέμενων σακχάρων, τακτική άσκηση και συχνές ιατρικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, που συχνά αφήνει πίσω του βαριές και μόνιμες συνέπειες.

