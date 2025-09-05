Στην αντεπίθεση βγήκαν οι νοσηλευτές και με κοινή ανακοίνωση τους Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, απορρίπτουν τα περι ελλείψεως νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι οι αριθμοί τους οποίους τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και η ΟΕΒ παραθέτουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχει «επιτακτική ανάγκη όπως το Υπουργείο Υγείας, να αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης αδειοδότησης νέων νοσηλευτηρίων» ή της επέκτασης υφιστάμενων δομών (σ.σ. που αυξάνει τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό).

«Οι νοσηλευτές και οι μαίες δεν είναι «παροχείς υπηρεσιών υγείας» σε ένα σύστημα αγοράς, αλλά αναντικατάστατα μέλη της υγειονομικής φροντίδας με αποστολή την προστασία, την ανακούφιση και τη φροντίδα των χρηστών των υπηρεσιών υγείας», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

«Η αντιμετώπισή τους ως «κόστος» ή «παραγωγική μονάδα» υπονομεύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εργασίας και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας».

Οι τρεις φορείς «τονίζουν τη σημασία της σωστής διαδικασίας προσέλκυσης νοσηλευτικού προσωπικού από το εξωτερικό, με προϋπόθεση την πλήρη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και της ελληνικής γλώσσας».

Η επάρκεια αυτή είναι απαραίτητη «για την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα υγείας προς τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας και για την ομαλή συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας».

ΠΑΣΥΝΟ, ΠΑΣΥΝΜ και Συμβούλιο Νοσηλευτικής, υποστηρίζουν ότι «οι βιαστικές προσπάθειες μαζικής προσέλκυσης νοσηλευτών από τρίτες χώρες αποτελούν αντικίνητρο για τους νέους της Κύπρου να επιλέξουν το νοσηλευτικό επάγγελμα».

«Υπονομεύουν επίσης τις προσπάθειες του υπουργείου Υγείας και των φορέων νοσηλευτικής να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για την νοσηλευτική στην Κύπρο το οποίο αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό των νέων που εγγράφονται στα βασικά προγράμματα νοσηλευτικής τα τελευταία δύο χρόνια».

Παράλληλα, «τονίζεται η επιτακτική ανάγκη όπως το Υπουργείο Υγείας, να αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης αδειοδότησης νέων νοσηλευτηρίων ή της επέκτασης των υφιστάμενων, εφαρμόζοντας προσεκτικό σχεδιασμό επάρκειας (capacity planning) και διασφαλίζοντας τη σωστή στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό πριν την αδειοδότηση τους».

«Το τελευταίο έτος το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου έχει εγγράψει και χορηγήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 360 νέους απόφοιτους νοσηλευτικής οι οποίοι εισαχθήκαν στην αγορά εργασίας και αναμένονται ότι θα εγγραφούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 ακόμη 100 περίπου νέοι απόφοιτοι».

Συνεπώς σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά «καλύπτονται οι αναφερόμενες ανάγκες όπως είχαν εξαγγελθεί με σχετικές ανακοινώσεις της Ο.Ε.Β., του ΠΑ.Σ.Ι.Ν. και του Π.Ι.Σ. από τον Μάιο του 2024».

«Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ελκυστικών όρων απασχόλησης, συλλογικών συμβάσεων και βελτιωμένων συνθηκών εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κύπρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε μεταβατικό σταθμό των νοσηλευτών από τρίτες χώρες προς άλλες χώρες της Ευρώπης», συνεχίζει η ανακοίνωση με τους τρεις φορείς να καταλήγουν καλώντας το υπουργείο Υγείας να αποφύγει «παρορμητικές και επικίνδυνες προτάσεις που υπονομεύουν την ποιότητα της φροντίδας υγείας των πολιτών».