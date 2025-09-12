Με πέραν των 140 γιατρών στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του και κατάλογο νοσηλευτηρίων που εδρεύουν σε ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την ένταξη των υπηρεσιών αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΥ Μόνικα Κυριάκου, η υλοποίηση του σχεδιασμού που άρχισε πριν από μερικούς μήνες φθάνει στην ολοκλήρωση της και ο ΟΑΥ θα είναι έτοιμος από τις 2 Οκτωβρίου να αναλάβει το πρόγραμμα που μέχρι τώρα εφαρμόζεται από το υπουργείου Υγείας.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός θα αξιολογεί τα αιτήματα, τα οποία θα υποβάλλονται πλέον από τους γιατρούς και όχι από τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και γενικά ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται, θα διαφέρει σε συγκεκριμένα σημεία «από την πρακτική που το υπουργείο Υγείας ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, και προς ενημέρωση των πολιτών, ο ΟΑΥ δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έγκαιρα προκειμένου να είναι ορθά πληροφορημένοι τόσο οι ασθενείς, όσο και οι γιατροί για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του με τον ΟΑΥ:

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν αποκλειστικά οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, ενώ αιτήματα για μη δικαιούχους συνεχίζουν να διαχειρίζονται από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, δεν θα εγκρίνονται αιτήματα για υπηρεσίες σε πειραματικό στάδιο, αποκλειστικά χορήγηση φαρμάκου, τηλεϊατρική ή αναδρομικά αιτήματα.

Αιτήματα για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, προσθετικά μέλη και οφθαλμικές προθέσεις θα συνεχίζουν να υποβάλλονται στον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών, ακόμα και αν αφορούν δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Στην πράξη:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ από τους ειδικούς γιατρούς του Συστήματος και συγκεκριμένα ο θεράπων γιατρός θα καθορίζει την κατηγορία του περιστατικού, βάσει της οποίας θα ορίζεται και ο χρόνος αξιολόγησης του αιτήματος.

Κανονικά περιστατικά: αξιολόγηση εντός 15 ημερών.

αξιολόγηση εντός 15 ημερών. Επείγοντα περιστατικά: αξιολόγηση εντός 4 ημερών.

αξιολόγηση εντός 4 ημερών. Απειλητικά για τη ζωή περιστατικά: αξιολόγηση εντός 24 ωρών.

Η αξιολόγηση του κάθε αιτήματος θα γίνεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΑΥ ανά ειδικότητα, ενώ η τελική έγκριση ή απόρριψη θα κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω της Πύλης Δικαιούχου του ΓεΣΥ.

Για την εφαρμογή του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο ΟΑΥ έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό, ανάλογα με την κατάσταση υγείας του ασθενούς (ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).

Ο θεράπων γιατρός, σε συνεννόηση με τον δικαιούχο, θα μπορεί να δηλώσει προτίμηση σε νοσηλευτήριο του καταλόγου ή εκτός αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το αίτημα εγκριθεί, οι διευθετήσεις γίνονται με συμμετοχή του ΟΑΥ ή αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περιπτώσεις που το επιλεγμένο νοσηλευτήριο δεν αποδέχεται το ευρωπαϊκό έντυπο S2, ο ΟΑΥ παρέχει επιλογή μηδενικής οικονομικής επιβάρυνσης ή, εναλλακτικά, δυνατότητα κάλυψης διαφοράς κόστους από τον δικαιούχο. Εξαιρετικά, ο ΟΑΥ αναλαμβάνει πλήρως το κόστος όταν το νοσηλευτήριο είναι μοναδικό στην παροχή των υπηρεσιών, για σπάνιες παθήσεις ή για follow-up προηγούμενης περίθαλψης.

Κάλυψη κόστους και μεταφοράς

Ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει μόνο το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και, όπου χρειάζεται, την αεροδιακομιδή των ασθενών.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλύπτονται έξοδα ανεξάρτητα από τη θεραπεία, είτε για τον ασθενή είτε για συνοδό. Πληροφορίες για την κάλυψη εισιτηρίων και επιδομάτων διαμονής και συντήρησης παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας.

Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ με δωρεάν κλήση στο 17000.

Επίσης, οι συχνές ερωτήσεις και διευκρινίσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ στην ενότητα «Συνήθεις Ερωτήσεις».

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας υπενθυμίζει ότι η νέα διαδικασία αποστολής στο εξωτερικό αποτελεί μέτρο για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα που δεν μπορεί να παρέχεται στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπή και ασφαλή θεραπεία για όλους τους δικαιούχους.