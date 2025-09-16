Γρίπη, κορωνοϊός, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), πνευμονιόκοκκος και λοιποί ιοί και λοιμώξεις προ των πυλών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων παρακολουθεί ανελλιπώς και σε εβδομαδιαία βάση τα δεδομένα, ενώ οι αρμόδιες εθνικές Αρχές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους και βρίσκονται ένα βήμα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για τους φετινούς εμβολιασμούς.

Το υπουργείο Υγείας στην Κύπρο αναμένει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου την πρώτη παρτίδα εμβολίων για τη γρίπη, ενώ τα εμβόλια κατά του covid-19 άρχισαν ήδη να παραλαμβάνονται και τα εμβόλια για τον πνευμονιόκοκκο άρχισαν να χορηγούνται στους δικαιούχους πολίτες.

Ωστόσο, η αυξημένη και παρατεταμένη περσινή δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, πιο γνωστού ως RSV, που χτυπά κυρίως μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Προς το παρόν, όμως, επίσημη ενημέρωση για την εισαγωγή εμβολίων ή την εφαρμογή άλλων προληπτικών δράσεων δεν έχει γίνει από την αρμόδια Αρχή, αν και όπως πληροφορούμαστε έχουν ήδη γίνει ενέργειες και προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα περιστατικά RSV κάνουν κάθε χρόνο την εμφάνιση τους μερικές εβδομάδες πριν από τη γρίπη. Τα προηγούμενα έτη (κυρίως προ πανδημίας), ο RSV υποχωρούσε μετά την εμφάνιση της γρίπης, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και κυρίως πέρσι, το δεδομένο αυτό ανατράπηκε και οι δύο ιοί συνυπήρξαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά, το υπουργείο Υγείας για το φέτος έχει προχωρήσει στην παραγγελία 155.000 συνολικά εμβολίων για την γρίπη. 115.000 δόσεις (Vaxigrip) προορίζονται για άτομα όλων των ηλικιών και 40.000 (Influerada) για ηλικιωμένους. Η πρώτη παρτίδα εμβολίων αναμένεται ότι θα φθάσει στην Κύπρο σε δεκαπέντε ημέρες και θα αφορά 40.000 δόσεις Influerada και 60.000 δόσεις Vaxigrip.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο για τον κορωνοϊό, συνολικά έχουν παραγγελθεί φέτος 120.960 δόσεις για άτομα άνω των 12 ετών, 8.640 δόσεις για παιδιά 5 μέχρι 11 ετών και 4.320 δόσεις για παιδιά μέχρι 4 ετών. Για άτομα άνω των 12 ετών έχουν ήδη φθάσει στην Κύπρο 11.520 δόσεις και αναμένονται άλλες 43.200 στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπόταν αναμένεται ότι θα φθάσουν στην Κύπρο και 2.880 δόσεις για παιδιά 5-11 ετών και 1.440 δόσεις για παιδιά μέχρι 4 ετών. Οι υπόλοιπες δόσεις θα εισάγονται στην Κύπρο σε εβδομαδιαία βάση όλο το επόμενο διάστημα.

Τα εμβόλια για τον πνευμονιόκκο βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και αρκετά έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους πολίτες, ενώ τα αποθέματα κρίνονται ως ικανοποιητικά για να καλύψουν τις φετινές ανάγκες.

Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση στην τελευταία του εβδομαδιαία αναφορά (12 Σεπτεμβρίου), το ECDC αναφέρεται σε μειωμένη, προς το παρόν, δραστηριότητα της γρίπης και του RSV, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η αυξητική τάση που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του καλοκαιριού στα περιστατικά Covid-19 φαίνεται να συνεχίζεται, χωρίς όμως, να έχει επηρεάσει σημαντικά, μέχρι αυτή τη στιγμή και τον αριθμό των εισαγωγών σοβαρών περιστατικών στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά αλλά και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία παραμένουν σε σταθερά επίπεδα τόσο σε ό,τι αφορά την γρίπη όσο και σε ό,τι αφορά άλλες οξείες αναπνευστικές λοιμώσεις.

Αυξητική τάση καταγράφεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα περιστατικά SARS-CoV-2 σε αρκετές χώρες. Συγκεκριμένα, η θετικότητα των τεστ στην πρωτοβάθμια φροντίδα έφτασε το 22,3%. Ωστόσο και παρά την αύξηση των κρουσμάτων, οι νοσηλείες και οι θάνατοι παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά του ECDC, η αυξητική τάση στα περιστατικά, αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε κάποια κράτη, κρούσματα φαίνεται να καταγράφονται σε μικρά παιδιά έως και 4 ετών. Η δραστηριότητα της γρίπης, παρέμεινε χαμηλή και κατά την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Τα ποσοστά θετικότητας κυμάνθηκαν στο 2,1% στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στο 3,2% σε νοσοκομειακά δείγματα.

Βεβαίως, το ECDC σημειώνει, στην αναφορά του, ότι η εικόνα είναι δύσκολο να αποτυπωθεί πλήρως, καθώς λιγότερες χώρες αναφέρουν πλέον δεδομένα και ο αριθμός των τεστ είναι περιορισμένος σε σχέση με τον χειμώνα. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η ανοσία του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2 μπορεί να έχει μειωθεί και πως οι αυξήσεις σε κρούσματα ίσως οδηγήσουν σε περισσότερες νοσηλείες, ιδίως σε ηλικιωμένους και ευάλωτους ασθενείς τους επόμενους μήνες. Το ECDC υπογραμμίζει τέλος, ότι η επιτήρηση των αναπνευστικών ιών πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συστήνει τον εμβολιασμό ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας.