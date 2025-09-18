Ανοίγει ξανά το κεφάλαιο ασθενοφόρα με τους οργανωμένους ασθενείς να στρέφουν, για άλλη μια φορά, τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και να ζητούν εξηγήσεις για την απόφαση για δημιουργία Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας χωρίς την ένταξη, σε αυτό και της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι πριν από έναν χρόνο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευτεί στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου για τη συμπερίληψη και των ασθενοφόρων στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και απαιτούν απαντήσεις.

Τη φωνή τους υψώνουν όμως και οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών ασθενοφόρων οι οποίοι, από πλευράς τους, υποστηρίζουν ότι η ανυπαρξία νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη λειτουργία των εταιρειών τους, τους οδηγεί στην παρανομία και το κλείσιμο εταιρειών.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που στη Νομική Υπηρεσία, βρίσκεται νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει για την επιστροφή των ασθενοφόρων από τον ΟΚΥπΥ στο υπουργείο Υγείας, με το γεγονός αυτό, όμως, να χαρακτηρίζεται από την ΟΣΑΚ ως «σοβαρό πισωγύρισμα». «Η ΟΣΑΚ εδώ και δύο ή και περισσότερα χρόνια διεκδικεί, μέσω δεδομένων και στοιχείων που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ανάγκη για τη δημιουργία Κέντρου/ Υπηρεσίας/ Αρχής διαχείρισης κρίσεων και προστασίας του πολίτη. Ως εκ τούτου, σαφώς και χαιρετίζουμε τη σχετική απόφαση της κυβέρνησης», ανέφερε στον «Φ» το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ασθενών, Μίλτος Μιλτιάδους.

«Δεν μπορούμε, όμως, να μην τοποθετηθούμε και, μάλιστα, με έντονο τρόπο επί της ουσίας της απόφασης αυτής. Τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επαναλάβαμε το αίτημα μας για λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής ασθενοφόρων ή δημιουργία Φορέα διαχείρισης κρίσεων στον οποίο, πέραν από την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ., θα εντασσόταν και η υπηρεσία ασθενοφόρων. Ο ΠτΔ μας διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία αυτού του φορέα. Μας ενημέρωσε, παράλληλα, ότι θα είχε ψηφιστεί νόμος που να ρυθμίζει τη λειτουργία των ασθενοφόρων με την υπηρεσία ασθενοφόρων να μεταφέρεται, προσωρινά και μέχρι τη λειτουργία του Φορέα στο υπουργείο Υγείας. Τώρα, παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση προχωρεί μεν στη “συστέγαση” υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης, αφήνει δε την υπηρεσία ασθενοφόρων εκτός αυτής και το υπουργείο Υγείας αναμένει νομοσχέδιο για τα ασθενοφόρα», είπε ο κ. Μιλτιάδους.

«Όταν οι οργανωμένοι ασθενείς προειδοποιούσαν, τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής», πρόσθεσε, «μας είπαν ότι πρέπει, αν θα γίνει κάτι να γίνει σωστή μεταρρύθμιση. Όταν κάναμε πρόταση, για σωστή μεταρρύθμιση, μας είπαν “εντάξει αλλά στο μεταξύ να κάνουμε και νόμο για τα ασθενοφόρα ως προσωρινό μέτρο για να αδειοδοτηθούν οι ιδιώτες”. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν επρόκειτο για κάτι “προσωρινό” αλλά για κάτι πέρα για πέρα μόνιμο. Στα αναπτυγμένα κράτη, τα ασθενοφόρα είναι ανεξάρτητα και οι αρμόδιες Αρχές έχουν την ευχέρεια να αναπτύσσονται, να επεκτείνονται, να εξοπλίζονται και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. Εάν η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επιστροφή των ασθενοφόρων στο υπουργείο Υγείας, αυτό, όπως έχουμε εξηγήσει πολλάκις, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως πισωγύρισμα».

Η δεύτερη πτυχή του ζητήματος των ασθενοφόρων, τα οποία αναφέρεται, λειτουργούν στην Κύπρο χωρίς να υπάρχει καμία νομοθεσία που να ρυθμίζει είτε τις προϋποθέσεις, είτε τα κριτήρια λειτουργίας τους, αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Όπως πληροφορούμαστε, οι ιδιώτες ετοιμάζονται για κοινή δράση με τον Ανδρέα Πεμπέτσιο, να αναφέρει στον «Φ», εκπροσωπώντας τρεις εταιρείες, ότι «η ανυπαρξία νομοθεσίας μας υποχρεώνει να λειτουργούμε παράνομα ή πιο σωστά θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα μας διότι ως έχουν, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ούτε με κάποιοι ιδιωτικό νοσοκομείο».

«Ορισμένα ασθενοφόρα “αδειοδοτούνται” μέσω ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αν και στην πράξη λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων που δημιουργήθηκαν πρώτες στην Κύπρο κατάφεραν να καταχωρίσουν τα ασθενοφόρα τους σε νοσηλευτήρια. Με την “εικονική” εγγραφή των ασθενοφόρων στα νοσηλευτήριο, εξασφάλισαν την αδειοδότησή τους. Όμως, οι νεοσύστατες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να καταχωρίσουν τα ασθενοφόρα τους σε νοσηλευτήρια, καθώς τα νοσηλευτήρια δεν το αποδέχονται λόγω του κινδύνου και της ευθύνης που αναλαμβάνουν. Με αυτά τα δεδομένα, εάν δεν ψηφιστεί νομοθεσία, εμείς κινδυνεύουμε με κλείσιμο». Ο κ. Πεμπέτσιος διευκρίνισε ότι «διεκδικούμε μερίδιο από τη μεταφορά ασθενών που χρειάζονται απλή διακομιδή και όχι από τα επείγοντα. Τα επείγοντα περιστατικά πρέπει, για πολλούς λόγους, ασφαλείας, να τυγχάνουν διαχείρισης από κρατικά ασθενοφόρα».