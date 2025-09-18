Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Αγαπητή κ. Παττίχη

Διάβασα αυτό σας το άρθρο και ταυτίστηκα! Είμαι δευτεροετής φοιτητής και νιώθω ότι έχω χάσει τον δρόμο μου. Διάλεξα τις σπουδές μου γιατί φαινόταν σίγουρη και πρακτική επιλογή, αλλά δεν με ενθουσιάζει καθόλου. Κάθε φορά που πάω μάθημα αγχώνομαι, κι όταν έρχεται η ώρα να κοιμηθώ, στριφογυρίζω σκεπτόμενος μήπως έχω χάσει χρόνο και τα λεφτά των γονιών μου άδικα. Το χειρότερο είναι πως οι φίλοι μου δείχνουν όλοι σίγουροι για τις σπουδές και το μέλλον τους, κι εγώ αισθάνομαι ακόμα πιο μπερδεμένος. Τι να κάνω για να διαχειριστώ το άγχος και να βρω τον δρόμο μου;

— ΧΑ

Απάντηση:

Αγαπητέ ΧΑ

Καταρχάς, να ξέρεις ότι δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που νιώθει έτσι. Πολύ περισσότεροι φοιτητές απ’ όσο φαντάζεσαι αμφιβάλλουν για την κατεύθυνση τους, ειδικά στον δεύτερο χρόνο. Έχω βοηθήσει αρκετούς να βρουν το δρόμο τους. Αυτό δεν σημαίνει πως έχεις αποτύχει! Σημαίνει πως βρίσκεσαι στη διαδικασία της αναζήτησης. Και οποιαδήποτε διαδικασία αναζήτησης είναι πάντα καλή!

Τίποτα απ’ όσα έχεις μάθει ως τώρα δεν πάει χαμένο. Ακόμη κι αν δεν συνεχίσεις στο ίδιο αντικείμενο, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησες θα σου φανούν χρήσιμες κάπου αλλού. Η κριτική σκέψη, η μεθοδικότητα, η έκφραση, ακόμα και η κατανόηση ότι ‘αυτό δεν μου ταιριάζει’ είναι κέρδος. Κάθε μάθημα είναι εμπειρία. Μια εμπειρία μάθησης!

Διάβασε επίσης αυτό μου το άρθρο.

Τώρα, για να μειώσεις το άγχος και να δεις πιο καθαρά:

Μίλα με τον ακαδημαϊκό σου σύμβουλο. Μπορεί να σου δείξει επιλογές αλλαγής ή συνδυασμού μαθημάτων ώστε να μη χαθεί χρόνος. Ή να συζητήσετε άλλες επιλογές που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει.

Ψάξε τι σε τραβάει. Διάλεξε ένα μάθημα επιλογής που σε τραβάει, ή γράψου σε έναν φοιτητικό σύλλογο, ή μπες σε μια δραστηριότητα έξω από το πρόγραμμα σπουδών. Εκεί πολλές φορές βρίσκουμε τον πραγματικό μας δρόμο. Καμιά φορά το ενδιαφέρον ξυπνάει από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα μάθημα ψυχολογίας μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια στον ανθρώπινο νου, ένα εργαστήριο σχεδίου μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τη δημιουργικότητά σου. Και άλλα πολλά.

Χρησιμοποίησε το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Εκεί συνήθως υπάρχουν τεστ και εργαλεία που δείχνουν σε ποια επαγγέλματα ταιριάζουν οι δυνάμεις και τα ενδιαφέροντά σου. Τέτοια τεστ και συμβουλές μπορούν να σε κατευθύνουν σε επαγγέλματα που ίσως δεν είχες σκεφτεί.

Σκέψου να δουλέψεις με μια/έναν Life Coach. Ένας coach δεν θα σου πει τι να κάνεις. Θα σε βοηθήσει όμως να ξεκαθαρίσεις τι αξίες έχεις, τι σε γεμίζει και πώς να βάλεις στόχους. Επιπλέον, θα σου δείξει τρόπους να διαχειρίζεσαι το άγχος και την αβεβαιότητα με περισσότερη ψυχραιμία και σιγουριά.

Θυμήσου ότι κάθε μάθηση είναι χρήσιμη. Ό,τι κι αν έχεις διδαχθεί ως τώρα σου αφήνει κάτι: κριτική σκέψη, γραπτή έκφραση, ικανότητα να λύνεις προβλήματα, ή απλώς μια ευρύτερη εικόνα του κόσμου. Μπορεί να μη φανεί αμέσως, αλλά η γνώση πάντα βρίσκει τρόπο να σου φανεί χρήσιμη στο μέλλον.

Φρόντισε τον εαυτό σου. Ο καλός ύπνος και η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια· είναι απαραίτητα για να πάρεις σωστές αποφάσεις. Λίγη άσκηση, βόλτες στη φύση, διαλογισμός, αναπνοές ή ένα ημερολόγιο με θετικές δηλώσεις μπορούν να σε βοηθήσουν πολύ. Αν δεις ότι το άγχος ξεφεύγει, μίλα με κάποιον ειδικό όπως μια/έναν Life Coach. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις το βάρος μόνος σου.

Και μην ξεχνάς: πολλοί από αυτούς που δείχνουν ‘σίγουροι’ για τις σπουδές τους στην πραγματικότητα έχουν τις ίδιες αμφιβολίες. Έχω βοηθήσει πάρα πολλούς φοιτητές να βρουν το δρόμο τους, μέσα από τις αμφιβολίες τους. Ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό. Δεν είναι ένας αγώνας δρόμου.

Να θυμάσαι: δεν είσαι κολλημένος· είσαι σε φάση ανακάλυψης. Ακόμα κι αυτά που νομίζεις ότι δεν σου ταιριάζουν, σου αφήνουν εμπειρία και δεξιότητες. Τίποτα που μαθαίνουμε δεν πάει χαμένο. Όλα χτίζουν το μέλλον μας—συχνά με τρόπους που δεν φανταζόμαστε.

Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να δοκιμάσει, να αλλάξει κατεύθυνση αν χρειαστεί, και να εμπιστευτεί ότι κάθε βήμα —ακόμα κι αυτό που τώρα μοιάζει λάθος— είναι μέρος της διαδρομής σου. Η κάθε μας επιλογή μας φέρνει απλά διαφορετικά αποτελέσματα, με διαφορετικές καινούργιες επιλογές.

Σου εύχομαι καλές επιτυχίες σε ότι διαλέξεις να κάνες στη ζωή σου.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

