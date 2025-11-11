Μέτρα για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Κύπρος καταγράφει υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών και αυξημένα ποσοστά μικροβιακής αντοχής, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και τη δημόσια υγεία.

Με σκοπό την άμεση και συστηματική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αποφασίστηκε η σύσταση και λειτουργία Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων και Ομάδων Επιμελητείας Αντιβιοτικών σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σε δηλώσεις μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Δαμιανός ανέφερε πως στόχος τους θα είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ο ορθολογικός σχεδιασμός της χρήσης αντιβιοτικών και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Δαμιανός, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα υποχρεούνται να καταχωρούν στην εθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα Biocare δεδομένα για νοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσοκομειακή κατανάλωση αντιμικροβιακών, επιτήρηση της συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών και ποιοτικούς δείκτες οργάνωσης και υποδομής, για την παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο η πλατφόρμα Biocare θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη διασταύρωση στοιχείων για συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων, ο κ. Δαμιανός απάντησε ότι σε πρώτη φάση θα προχωρήσει η πλατφόρμα για να υπάρχει έλεγχος και αριθμητικά αποτελέσματα, «έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και ποιοι όχι και τι πρέπει να κάνουν». Σε μεταγενέστερο στάδιο, σημείωσε, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά.

ΚΥΠΕ