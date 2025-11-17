Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την παρατεταμένη και επικίνδυνη υποστελέχωση που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια της Λευκωσίας και ευρύτερα.

Όπως αναφέρει, «οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού έχουν οδηγήσει σε οριακές συνθήκες λειτουργίας, με το νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται συμπεριφορές και πιέσεις που παραπέμπουν σε πρακτικές άλλων εποχών – πρακτικές που θυμίζουν Μεσαίωνα».

Επισημαίνει ότι «το νοσηλευτικό προσωπικό έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για πρόσφατες ενέργειες και παρεμβάσεις από πλευράς της διοίκησης, περιλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με το Γραφείο του Εκτελεστικού Διευθυντή Λευκωσίας, οι οποίες έχουν δημιουργήσει κλίμα φόβου, πίεσης και εκφοβισμού».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. υπογραμμίζει ότι «τέτοια φαινόμενα είναι απαράδεκτα και ασύμβατα με τη διοίκηση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού συστήματος υγείας. Ο ρόλος της διοίκησης είναι να στηρίζει το προσωπικό, να επιλύνει προβλήματα και να διασφαλίζει αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – όχι να καλλιεργεί ένα περιβάλλον που αποδυναμώνει τους επαγγελματίες και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των τμημάτων».

Η συντεχνία καλεί τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να παρέμβουν άμεσα:

Για την ουσιαστική ενίσχυση των νοσηλευτηρίων με το απαραίτητο προσωπικό,

Για την εξάλειψη κάθε μορφής πίεσης και εκφοβισμού και τη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επιφυλάσσεται να προχωρήσει στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ενάντια σε αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές, διακηρύσσοντας για πολλοστή φορά ότι το νοσηλευτικό προσωπικό και οι ασθενείς αξίζουν ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί με σεβασμό, διαφάνεια και υπευθυνότητα.