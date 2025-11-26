Το πάνε για απεργία στα δημόσια νοσοκομεία οι νοσηλευτές με τις δύο συντεχνίες να έχουν ήδη προειδοποιήσει, δημόσια ή και με επιστολές τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, απαιτώντας την πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού και υποστηρίζοντας ότι μόνο για να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες χρειάζονται τουλάχιστον 120 άτομα.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών προχώρησε χθες σε νέα ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι έχει ήδη λάβει εντολή από τα μέλη της για άμεση λήψη μέτρων, ενώ ο κλάδος νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ απέστειλε από την περασμένη εβδομάδα επιστολή, την οποία, μάλιστα, κοινοποίησε στον υπουργό Υγείας και τη Βουλή, δίνοντας τελεσίγραφο στον Οργανισμό μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου.

Η υποστελέχωση είναι «τόσο μεγάλη που πλέον η υπερωρίες έχουν καταστεί μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος των νοσηλευτών», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑΣΥΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης, υποστηρίζοντας ότι «εμείς εκείνο που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο ΟΚΥπΥ άρχισε και μέτρα πλέον τη στελέχωση κλινικών και τμημάτων με οικονομικίστικο τρόπο και στο τέλος όλο αυτό θα αρχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται οι ασθενείς μας».

«Μόνο για να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες στα νοσοκομεία χρειάζονται 70 νοσηλευτές», ανέφερε από πλευράς του στον «Φ», ο πρόεδρος του Κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, επισημαίνοντας το γεγονός ότι «έχουμε ήδη έλλειμμα 15 ατόμων εξαιτίας αφυπηρετήσεων του 2025 και γνωρίζουμε ότι θα αφυπηρετήσουν άλλοι 27 συνάδελφοι το 2026 χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημα προγραμματισμός για την αντικατάσταση τους». Η ΠΑΣΥΔΥ, είπε ο κ. Αργυρίδης, «έχει στείλει επιστολή με την οποία ενημερώνει τον ΟΚΥπΥ ότι θα περιμένει απαντήσεις μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Την ημερομηνία αυτή υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κλάδου και σε περίπτωση που δεν πάρουμε τις απαντήσεις που περιμένουμε τότε θα λάβουμε τις αποφάσεις μας οριστικά για τα περεταίρω».

Οι αριθμοί, πρόσθεσε, «καταγράφονται στη συγκεκριμένη επιστολή και ως εκ τούτου αναμένουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2026 θα προβλεφθούν οι απαραίτητες νέες θέσεις νοσηλευτών».

«Πέραν αυτών», είπε, «να υπενθυμίσουμε ότι σε συνεχή βάση σε όλες τις δομές παγκύπρια είμαστε μείον 150 άτομα τα οποία απουσιάζουν είτε με μακροχρόνια άδεια ασθενείας, είτε με άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας κ.λπ. Άρα δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις».

Η ΠΑΣΥΔΥ στην επιστολή της η οποία κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας και τους προϊσταμένους νοσηλευτικούς λειτουργούς των κρατικών νοσοκομείων, αναφέρει, παράλληλα, ότι θεωρεί απαραίτητο, στον προϋπολογισμό του 2026 να «προβλεφθούν και επιπλέον θέσεις στελέχωσης για τη λειτουργία νέων υπηρεσιών και δομών που βρίσκονται υπό ανέγερση και ανάπτυξη, όπως η Νευρολογική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, οι επεκτάσεις των ΤΑΕΠ, καθώς και η δημιουργία τμημάτων βραχείας νοσηλείας. Καταληκτικά σας ενημερώνουμε ότι το δ.σ. του Κλάδου σε συνεδρία του στις 11 Νοεμβρίου συζήτησε σε βάθος το σοβαρό αυτό θέμα και αναμένουμε μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου που θα συνέλθει εκ νέου το δ.σ., να έχουμε ενημέρωση για τις προθέσεις του Οργανισμού για το πώς θα καλυφθούν με τη νέα χρονιά οι αφυπηρετήσεις, το έλλειμμα των 70 νοσηλευτών, η αναπλήρωση των χρόνιων απουσιών και οι νέες υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν εντός του ερχόμενου έτους».

Σε ό,τι αφορά την ΠΑΣΥΝΟ, ο εκπρόσωπος τύπου της συντεχνίας, τόνισε στις δηλώσεις του στον «Φ» ότι «επειδή ακριβώς έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Οργανισμό αλλά οι απαντήσεις που μέχρι σήμερα παίρνουμε δεν μας ικανοποιούν αποταθήκαμε στα μέλη μας, σε συνελεύσεις ώστε να ενημερωθούμε για τις δικές τους θέσεις. Όλο το προσωπικό δηλώνει εξουθενωμένο και αυτό δεν είναι μια κατάσταση την οποία μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας. Η εντολή των μελών μας ήταν να προχωρήσουμε άμεσα στη λήψη μέτρων από τα οποία δεν εξαιρούνται τα απεργιακά. Περιμένουμε να δούμε τον αριθμό των θέσεων που θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του 2026 και αναλόγως θα πράξουμε».

Σε έξι μήνες καταγράφηκαν υπερωρίες που αντιστοιχούν σε 200 νοσηλευτές

Η ΠΑΣΥΝΟ εξέδωσε χθες ανακοίνωση αναφέροντας ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και η ανάγκη για αποφασιστική δράση είναι πλέον αδιαμφισβήτητη».

«Η μεγάλη προσέλευση και η έντονη παρουσία των νοσηλευτών/ νοσηλευτριών κατά τις γενικές συνελεύσεις ανέδειξε το βάθος της συσσωρευμένης αγανάκτησης και την αποφασιστικότητα του κλάδου να διεκδικήσει άμεσα ουσιαστικές λύσεις».

Η υποστελέχωση, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΝΟ δεν περιορίζεται μόνο στα τμήματα και κλινικές των κρατικών νοσοκομείων αλλά επεκτείνεται και σε άλλες μονάδες και δομές στις οποίες περιλαμβάνονται η υπηρεσία ασθενοφόρων και οι εξειδικευμένες μονάδες στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Για την υπηρεσία ασθενοφόρων η συντεχνία υποστηρίζει ότι «οι νοσηλευτές εργάζονται υπό αφόρητη πίεση λόγω του ελλιπούς προσωπικού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη και ασφαλή παροχή επείγουσας φροντίδας στους πολίτες» ενώ στις Εξειδικευμένες Μονάδες (π.χ. Νοσοκομείο Αθαλάσσας), «η συνεχής αδράνεια και η αδυναμία του ΟΚΥπΥ να εξασφαλίσει επαρκή και ασφαλή στελέχωση αναδεικνύουν μια κρίση διαχείρισης, η οποία δεν μπορεί να παραμένει χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις».

Καταλήγοντας, η συντεχνία τονίζει πως «όλες οι δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με πιέσεις που ξεπερνούν τις αντοχές του προσωπικού, ενώ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας απειλείται σοβαρά».

Χαρακτηριστικό της κατάστασης, ανέφερε στον «Φ» ο Θεόδωρος Πετέλης «το γεγονός ότι όπως διαπιστώνουν τα μέλη μας, οι υπερωρίες το πρώτο μόνο εξάμηνο του 2025 είχαν φθάσει σε αριθμό ωρών, τις βάρδιες που θα έβγαζαν 200 νοσηλευτές μαζί. Αυτό από μόνο του θεωρούμε ότι αποτυπώνει την κατάσταση και για αυτό και η αγανάκτηση του προσωπικού είναι τόσο μεγάλη».

Δυστυχώς, είπε ο κ. Πετέλης «παρά το γεγονός ότι αυτό το θέμα επανέρχεται συνεχώς δεν βλέπουμε να λαμβάνονται αποφάσεις που θα μειώσουν το πρόβλημα. Αντιθέτως διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα χρόνο με τον χρόνο γίνεται μεγαλύτερο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται οι ασθενείς μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» ο ΟΚΥπΥ προτίθεται να περιλάβει στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2026 αριθμό θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού. Ο συγκεκριμένος αριθμός ωστόσο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δεν είναι ανάλογος των απαιτήσεων των δύο συντεχνιών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα θα έχει σίγουρα και συνέχεια, αφού ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΔΥ αναμένουν απαντήσεις εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου πριν ανακοινώσουν επίσημα τις αποφάσεις τους.