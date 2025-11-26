Ένας ασθενής στην Κύπρο και δύο στο Ισραήλ, οι οποίοι βρίσκονταν για χρόνια σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, έχουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή μετά από επιτυχημένες διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις νεφρού. Πρόκειται για συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ στο τομέα της Υγείας, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική ιατρική διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια ιδιαίτερα απαιτητική και διεθνώς συντονισμένη αλυσίδα τριών μεταμοσχεύσεων νεφρού σε Κύπρο και Ισραήλ, μέρος της οποίας ήταν και μια διασταυρούμενη μεταμόσχευση νεφρού, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τη Μεταμοσχευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ να έχει τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 στο ΓΝ Λευκωσίας, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και αντίστοιχες υπηρεσίες του Ισραήλ.

Στην αλυσίδα ζωής συμμετείχαν το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τα Νοσοκομεία Beilinson και Hadassah στο Ισραήλ:

• Νεφρός από ζώντα δότη στο Hadassah μεταφέρθηκε στην Κύπρο και μεταμοσχεύτηκε σε Κύπριο ασθενή από την Μεταμοσχευτική ομάδα του ΟΚΥπΥ

• Νεφρός από ζώντα δότη στην Κύπρο μεταφέρθηκε στο Beilinson και μεταμοσχεύτηκε σε ασθενή από το Ισραήλ

• Νεφρός από αλτρουιστή ζώντα δότη στο Beilinson μεταφέρθηκε στο Hadassah και μεταμοσχεύτηκε σε δεύτερο ασθενή από το Ισραήλ

Με αυτή τη συνεργασία, τρεις συνάνθρωποί μας —ένας στην Κύπρο και δύο στο Ισραήλ— που βρίσκονταν για χρόνια σε πρόγραμμα Αιμοκάθαρσης, απέκτησαν ξανά προοπτική ζωής.

Η επιτυχία της μεταμόσχευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας οφείλεται στην υψηλή εξειδίκευση της Μεταμοσχευτικής Κλινικής, της μοναδικής Μεταμοσχευτικής Μονάδας στην Κύπρο, στον άψογο συντονισμό που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο ΟΚΥπΥ τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ασθενής που υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση έλαβε σήμερα εξιτήριο σε πολύ καλή γενική κατάσταση, συνεχίζοντας την ανάρρωσή της εκτός νοσοκομείου με άριστες προοπτικές.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε προγράμματα διασταυρούμενης μεταμόσχευσης με γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ, καθώς και τις δυνατότητες και την υψηλή τεχνογνωσία του κυπριακού συστήματος υγείας. Ιδιαίτερα, αναδεικνύει το έργο της Μεταμοσχευτικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί εφτά διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις νεφρού, αλλά και τη διαρκή δέσμευση των ιατρικών ομάδων για παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου. Τέλος, επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα της μεταμόσχευσης νεφρού.

Ο ΟΚΥπΥ και η Μεταμοσχευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ως η εξειδικευμένη Μεταμοσχευτική Μονάδα του Οργανισμού, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ και τις συνεργαζόμενες ομάδες στο Ισραήλ για την άριστη συνεργασία και τον κοινό στόχο της διάσωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Γιατί, δεν υπάρχουν όρια για να σωθούν ζωές.

Περισσότερες πληροφορίες για την Μεταμοσχευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.shso.org.cy/clinic/metamoscheftiko-kentro/