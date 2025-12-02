Ασθενείς, κοινοτάρχες, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλοι καταγγέλλουν προσωπικό γιατρό του δημοσίου για κακή συμπεριφορά και ελλιπή συνεργασία. Οι καταγγελίες τους έχουν υποβληθεί επίσημα και εναντίον του γιατρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει καταθέσεις νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και παράπονα από ασθενείς και κοινοτάρχες των κοινοτήτων, οι οποίες καλύπτονται από το Κέντρο που εργάζεται ο συγκεκριμένος γιατρός και σε αυτές γίνεται λόγος για δυσκολίες συνεργασίας, εντάσεις εντός του χώρου εργασίας, ζητήματα ωραρίου, προβληματική επικοινωνία με τους πολίτες, δυσκολία συνεννόησης και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των περιστατικών.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες, ανέφερε, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, «όντως βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο μιας πειθαρχικής έρευνας και σίγουρα ο Οργανισμός όταν έχει το αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης θα λάβει, εάν προκύψουν ζητήματα και τα απαραίτητα μέτρα».

Από πλευράς του, ο γιατρός, όπως πληροφορούμαστε, αμφισβητεί ότι αρνήθηκε να ικανοποιήσει αιτήματα ασθενών ή συναδέλφων του και υποστηρίζει ότι, σε περιπτώσεις που του ζητήθηκε άμεση διεκπεραίωση, ενημέρωνε πως χρειαζόταν ένα χρονικό περιθώριο έως τριάντα λεπτών για να το πράξει.

Όπως υποστηρίζει, το διάστημα αυτό ήταν αναγκαίο ώστε να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον εγγεγραμμένο ασθενή και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα την ίδια ημέρα. Υποστηρίζει επίσης ότι αρκετά αιτήματα του διαβιβάζονταν προφορικά από νοσηλευτικό ή βοηθητικό προσωπικό, χωρίς σαφή καταγραφή, γεγονός που, κατά τη δική του ερμηνεία, δημιουργούσε περιθώρια παρερμηνειών.

Ο ίδιος αποδίδει τις εναντίον του καταγγελίες σε κακή ερμηνεία της ιατρικής ευθύνης και της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και ισχυρίζεται ότι δεχόταν πιέσεις για την υπογραφή συνταγών και παραπεμπτικών εξετάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί άμεση επαφή με τον ασθενή.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει ότι «σε γενικές γραμμές, οι προσωπικοί γιατροί του Οργανισμού λειτουργούν εντός των πλαισίων και κανονισμών του Οργανισμου Ασφάλισης Υγείας», υπογραμμίζοντας ότι «η παρούσα υπόθεση διερευνάται και ως εκ τούτου σύντομα θα προκύψει και το αποτέλεσμα».