Οι πυρετικοί σπασμοί αποτελούν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία και, παρότι προκαλούν έντονη ανησυχία στους γονείς, είναι συνήθως καλοήθεις. Εμφανίζονται εξαιτίας παροδικής διαταραχής της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και παρατηρούνται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.

«Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα», επισημαίνει η κ. Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Οι τύποι των πυρετικών σπασμών και τα χαρακτηριστικά τους

Οι πυρετικοί σπασμοί διακρίνονται σε απλούς και επιπλεγμένους, ανάλογα με τη διάρκεια και τα συμπτώματά τους:

Απλοί πυρετικοί σπασμοί: Είναι οι πιο συχνοί. Διαρκούν λίγο, συνήθως λιγότερο από 15 λεπτά και δεν επαναλαμβάνονται την ίδια ημέρα. Αφορούν ολόκληρο το σώμα και η αποκατάσταση είναι άμεση.

Είναι οι πιο συχνοί. Διαρκούν λίγο, συνήθως λιγότερο από 15 λεπτά και δεν επαναλαμβάνονται την ίδια ημέρα. Αφορούν ολόκληρο το σώμα και η αποκατάσταση είναι άμεση. Επιπλεγμένοι πυρετικοί σπασμοί: Είναι λιγότερο συχνοί και διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά. Μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένα σημεία του σώματος και να επαναλαμβάνονται μέσα στο 24ωρο.

Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς;

Παρότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη για κάθε επεισόδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν οι σπασμοί διαρκούν αρκετά ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, συνιστάται η νοσηλεία του παιδιού για περαιτέρω έλεγχο.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση επεισοδίου;

Ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά η σωστή αντίδραση από τους γονείς είναι καθοριστική για την ασφάλεια του παιδιού:

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Τοποθετήστε το παιδί στο πλάι και απομακρύνετε τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα.

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το στόμα του παιδιού ή να περιορίσετε τις κινήσεις του.

Χορηγήστε αντιπυρετικό υπόθετο, εάν δεν έχει δοθεί πρόσφατα.

Παρατηρήστε τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά του επεισοδίου.

Εάν το επεισόδιο διαρκεί > 3-5 min χορηγείστε από το ορθό διαζεπάμη ή ουλοπαρειακά μιδαζολάμη, βάσει ιατρικών οδηγιών που έχουν δοθεί.

Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.



Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και πιθανότητα επανεμφάνισης

«Οι πυρετικοί σπασμοί δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας. Ωστόσο, περίπου 30% των παιδιών που έχουν εμφανίσει ένα επεισόδιο, ενδέχεται να επαναλάβουν επεισόδιο πυρετικών σπασμών, ιδιαίτερα μέσα στον πρώτο χρόνο από την αρχική κρίση», τονίζει η ειδικός.

