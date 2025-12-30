Με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο δεκαήμερο οι υγειονομικές Αρχές με τα κρατικά νοσηλευτήρια βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς η ήδη αυξημένη δραστηριότητα όλων των ιών του χειμώνα, και ιδιαίτερα της γρίπης, θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει και σε αύξηση των εισαγωγών ασθενών στους θαλάμους των νοσοκομείων.

Μέχρι χθες το μεσημέρι η πληρότητα των θαλάμων βρισκόταν κοντά στο 85%-90% με το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας, να είχε εξυπηρετήσει από τις 23 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου συνολικά 1.251 ασθενείς, αρκετοί εκ των οποίων προσήλθαν με συμπτώματα γρίπης και άλλων εποχιακών λοιμώξεων.

Από τα 1.251 περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν, τα 362 αφορούσαν παιδιά και εξυπηρετήθηκαν από το ΤΑΕΠ παίδων.

Η ημέρα με τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών ήταν η 26η Δεκεμβρίου με 160 περιστατικά που αφορούσαν ενήλικες και 75 που αφορούσαν παιδιά.

Για τα παιδιά, ο μεγαλύτερος αριθμός προσέλευσης καταγράφηκε στις 28 Δεκεμβρίου όταν ο αριθμός των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν από το ΤΑΕΠ παίδων έφθασε τα 76.

Από τη μια η πτώση της θερμοκρασίας και από την άλλη οι συναθροίσεις των ημερών, «σε συνδυασμό με την απουσία μεγάλου αριθμού προσωπικών γιατρών ενηλίκων και παιδιάτρων λόγω της εορταστικής περιόδου, έχουν αυξήσει την προσέλευση ασθενών στα ΤΑΕΠ», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου.

«Έχουμε παρατηρήσει αύξηση στην προσέλευση λόγω των εποχιακών λοιμώξεων», αλλά τόνισε, «πρέπει να πούμε ότι συνήθως η μεγάλη αύξηση περιστατικών στην Κύπρο καταγράφεται μετά την περίοδο των γιορτών για αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε περισσότερες εισαγωγές, κυρίως ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού το επόμενο, δεκαήμερο».

Η κατάσταση, «μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη και οι αριθμοί που βλέπουμε κινούνται εντός των αναμενόμενων, για την εποχή που διανύουμε, πλαισίων».

Η πληρότητα στους θαλάμους «βρίσκεται γύρω στο 85%-90%. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη. Έχουμε δει αύξηση στις εισαγωγές μας, εξαιτίας των λοιμώξεων αλλά δεν είδαμε κάτι μη αναμενόμενο. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι τέτοιες ημέρες οι χειρουργικές επεμβάσεις περιορίζονται στα επείγοντα περιστατικά και έτσι υπάρχει περισσότερη διαθεσιμότητα κλινών».

Τα νοσοκομεία, «είναι σε ετοιμότητα, όπως και τα ΤΑΕΠ, και εάν παραστεί ανάγκη, όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους Κύπριους ασθενείς, σε όσους χρειάζονται, θα δοθεί η απαραίτητη φροντίδα».

Ο κ. Χαριλάου, καταλήγοντας, επεσήμανε το γεγονός ότι «ευτυχώς φέτος, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν παρατηρούμε τον πολύ αυξημένο αριθμό περιστατικών που αφορούσαν τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, τον γνωστό RSV, όπως παρατηρούσαμε πέρσι, τέτοια περίοδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ έντονη σε σχέση με τον ιό αυτό ο οποίος είχε γεμίσει, κυρίως, τα παιδιατρικά τμήματα των νοσοκομείων».

Από πλευράς της η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας και διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών Ελισάβετ Κωνσταντίνου υπενθύμισε, σε δηλώσεις της, την λειτουργία των εφημερευόντων ιατρείων του Γενικού Συστήματος Υγείας τα οποία εξυπηρετούν ασθενείς κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως είναι οι δημόσιες αργίες και τα Σαββατοκύριακα.

Το ωράριο λειτουργίας των ιατρείων αυτών, είπε η κ. Κωνσταντίνου, «έχει επεκταθεί, εξαιτίας της αυξημένης δραστηριότητας των ιών κατά δύο ώρες και πλέον λειτουργούν σε όλες τις πόλεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα».

Οι πολίτες, είπε η κ. Κωνσταντίνου, «μπορούν, όταν έχουν συμπτώματα είτε εποχιακών λοιμώξεων, είτε άλλα, τα οποία δεν καθιστούν την κατάσταση τους επείγουσα να απευθύνονται στα ιατρεία αυτά ώστε να αποφεύγεται και η συμφόρηση στα ΤΑΕΠ».

«Πρέπει να αναφέρω ότι είμαστε σε επαφή με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και έχει συμφωνηθεί ότι θα γίνει αξιολόγηση των ωρών λειτουργίας των εφημερευόντων ιατρείων, ανάλογα και με τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν την επόμενη περίοδο. Εάν χρειαστεί να γίνει νέα διαφοροποίηση του ωραρίου τότε θα την κάνουμε, όπως κάναμε και πέρσι», είπε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι στα ΤΑΕΠ, «λειτουργούν και τα ιατρεία ταχείας εξυπηρέτησης τα οποία επίσης εξυπηρετούν τα μη επείγοντα περιστατικά».