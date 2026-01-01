«Θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι μέσα σε μερικές μέρες μπορεί να αποκτήσει πλήρη και εις βάθος εικόνα για τα πολλά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετα, ζητήματα του τομέα της Υγείας», λέει ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης στον «Φ» στην πρώτη συνέντευξη του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από μερικές μόνο εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, ως απλός πολίτης παρακολουθούσε τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας με «εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγωνία» και δήλωσε ότι για τον ίδιο «οι υπηρεσίες Υγείας αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο».

Χαρακτήρισε το Γενικό Σύστημα Υγείας ως τη «μεγαλύτερη κατάκτηση του απλού ανθρώπου στον τομέα της Υγείας», λέγοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε διορθώσεις, εκεί και όπου πρέπει, αφού στόχος του είναι η «διαρκής και ομαλή λειτουργία του Συστήματος».

Παράλληλα, παραδέχθηκε την έλλειψη νοσηλευτών στην Κύπρο, λέγοντας ότι προετοιμάζεται για τη νέα συνάντηση που θα έχει με τους εμπλεκόμενους φορείς τις επόμενες εβδομάδες, διευκρινίζοντας ότι δεν θα επιβάλει λύσεις αλλά θα προσπαθήσει να βρεθούν κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις που θα επιλύσουν το πρόβλημα.

Δήλωσε έτοιμος να παλέψει για την λειτουργία πανεπιστημιακών κλινών και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια των συνεργατών του, το Υπουργείο του θα μπορέσει να έχει τα σωστά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε.

Ως απλός πολίτης και πριν την ανάληψη των καθηκόντων σας στο υπουργείο Υγείας, πως βλέπατε τον τομέα της Υγείας;

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγωνία, όπως κάθε απλός πολίτης που θεωρεί ως δεδομένο πως η Υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Για εμένα, η εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κατάκτηση του απλού ανθρώπου στον τομέα της υγείας.

Στη βάση αυτής της λογικής, και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΓεΣΥ, η προτεραιότητά μου από την ανάληψη των καθηκόντων μου είναι η απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του. Οι σημαντικότεροι προβληματισμοί μου εντοπίζονται στις ελλείψεις προσωπικού, στην ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών και στην ορθολογική διαχείριση των εισφορών των πολιτών. Φρονώ ότι οι υπηρεσίες Υγείας αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, οπότε κάθε πολιτική απόφαση πρέπει να αξιολογείται μέσα από αυτό το θεμελιώδες πρίσμα.

Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει περισσότερο; Στη βάση αυτή, είστε αποφασισμένος να μελετήσετε, να διαβουλευθείτε και να εφαρμόσετε κάποιες πολιτικές για διόρθωση της κατάστασης στον τομέα της Υγείας;

Σαφώς. Προϋπόθεση για κάθε ουσιαστική παρέμβαση είναι η πλήρης και σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Γι’ αυτό, ήδη από τη δεύτερη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, συναντήθηκα με τον ΟΚΥπΥ και έλαβα αναλυτική ενημέρωση για τα έργα που υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό σχεδιασμό στα δημόσια νοσηλευτήρια. Συναντήσεις θα έχω με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, πραγματοποίησα επιτόπιες επισκέψεις στο Μακάρειο Νοσοκομείο, στα Νοσοκομεία Αθαλάσσας, Τροόδους, Πάφου και Λεμεσού, καθώς και στα Κέντρα Υγείας Αγρού, Πλατρών, Ομόδους και Πάχνας, ενώ προγραμματίζω επισκέψεις σε όλα τα νοσηλευτήρια που υπάγονται στο ΓεΣΥ.

Την ίδια στιγμή, προγραμματίζω συνάντηση με τον ΟΑΥ, με αντικείμενο την πορεία των δράσεων που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΓεΣΥ και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών του μηχανισμών.

Έχετε ήδη μπει στα βαθιά αφού με την ανάληψη των καθηκόντων σας κληθήκατε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών.

Ναι, από την πρώτη μέρα. Το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτών είναι υπαρκτό και διαχρονικό, και δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Γνωρίζω ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν διαφορετικές απόψεις εδώ και καιρό. Σκοπός μου δεν είναι να επιβάλω λύσεις, αλλά να συνεργαστούμε ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα δίνει πραγματικές λύσεις. Μελετώ τις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί, εξετάζω καλές πρακτικές από άλλες χώρες και προετοιμάζομαι για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους φορείς.

Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις που ενισχύουν την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και υποστηρίζουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους πολίτες που εξυπηρετούνται από το σύστημα Υγείας.

Να υπενθυμίσω επίσης ότι το υπουργείο Υγείας, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού, όπως επαναλαμβανόμενες εκστρατείες προσέλκυσης φοιτητών νοσηλευτικής, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών κατά 85%.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας θέσατε ως προτεραιότητα την ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ. Τι σημαίνει κατά την άποψη σας «ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ»; Είστε έτοιμος για αλλαγές σε κάποια δεδομένα που μάλλον προβλήματα προκαλούν εντός του Συστήματος;

Ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ σημαίνει ορθολογική διαχείριση των εισφορών του λαού, έγκαιρη και ποιοτική πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες για τους επαγγελματίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαι έτοιμος να εξετάσω οποιοδήποτε ζήτημα ενδέχεται να δυσχεραίνει τη λειτουργία του ΓεΣΥ, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών. Οποιαδήποτε αναθεώρηση κανονισμών θα γίνει με τεκμηρίωση, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με σεβασμό στη βιωσιμότητα του συστήματος.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Να βελτιώσουμε τη λειτουργία όπου χρειάζεται, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, την πρόσβαση των πολιτών και την εμπιστοσύνη όλων στο ΓεΣΥ.

Προτεραιότητα η ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών

Στη Βουλή εκκρεμεί, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο. Ο προκάτοχος σας, τόσο ενώπιον της Βουλής, όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις του είχε τονίσει, με αρκετά έντονο ύφος, ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να το παλέψει μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο σε νόμο. Θα συνεχίσετε με αυτή την πολιτική;

Η ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών αφορά τη χώρα και το μέλλον του συστήματος υγείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει την ποιότητα της περίθαλψης, συνδέει την κλινική πράξη με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα και αναβαθμίζει συνολικά το σύστημα υγείας, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή.

Συνεπώς, η κατεύθυνση που έχει ήδη χαραχθεί παραμένει. Ως νέος Υπουργός Υγείας, θα συνεχίσω την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, ώστε το νομοσχέδιο να προχωρήσει μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Με σεβασμό στον ρόλο όλων των εμπλεκομένων και με αίσθημα ευθύνης, στόχος είναι η ψήφισή του, προς όφελος του δημόσιου συστήματος υγείας και των πολιτών.

Προεδρία Ε.Ε.: Στόχοι και προκλήσεις Υγείας

Η Κύπρος αναλαμβάνει σε μερικές ώρες την Προεδρία της Ε.Ε. Μετρώντας μερικές μόνο εβδομάδες στο Υπουργείο και με τα διάφορα ζητήματα που αφορούν την Υγεία να βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και καιρό, νιώθετε έτοιμος να φέρετε εις πέρας τον ρόλο σας στο πλαίσιο της Προεδρίας;

Θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι μέσα σε μερικές μέρες μπορεί να αποκτήσει πλήρη και εις βάθος εικόνα για τα πολλά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετα, ζητήματα του τομέα της Υγείας. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διαχωρίσουμε τα εσωτερικά ζητήματα πολιτικής στον τομέα της Υγείας από τις συγκεκριμένες και απολύτως καθορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι σαφείς αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικοί: Η προώθηση της ψυχικής υγείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων -ζήτημα που θα βρεθεί στο επίκεντρο τόσο του Συνεδρίου Υψηλού Επιπέδου στις 26–27 Ιανουαρίου όσο και του Άτυπου Συμβουλίου EPSCO στις 25–26 Φεβρουαρίου- η περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου στα φαρμακευτικά ζητήματα, η έναρξη της συζήτησης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας στον τομέα των φαρμάκων, καθώς και η ανάδειξη και προώθηση του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την καρδιαγγειακή Υγεία.

Αντιμετωπίζω αυτή την πρόκληση με σοβαρότητα, αυτοπεποίθηση και αίσθημα ευθύνης. Εργαζόμαστε συλλογικά με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τη Γραμματεία της Προεδρίας, την ιδιαίτερα έμπειρη διοικητική ομάδα του Υπουργείου Υγείας και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., και είμαι αισιόδοξος ότι, με συστηματική δουλειά, αφοσίωση και αποφασιστικότητα, θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στο καθήκον που μας αναλογεί.