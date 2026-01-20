Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλά από τα προϊόντα που πλασάρονται ως «υγιεινά» αξιοποιούν το λεγόμενο health halo: παρουσιάζονται ως ωφέλιμα επειδή είναι «χαμηλά» σε ένα συστατικό, χωρίς να γίνεται σαφές ότι περιέχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, αλατιού, πρόσθετων ή κορεσμένων λιπαρών.

Παράλληλα, ακόμη και φυσικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να μετατραπούν σε διατροφικές «παγίδες» όταν καταναλώνονται χωρίς μέτρο, ξεπερνώντας εύκολα τις ημερήσιες συστάσεις σε θερμίδες, ζάχαρη ή αλάτι.

Η διατροφολόγος Λίλι Σάουτερ, μιλώντας στη Daily Mail, αναφέρεται σε δέκα τρόφιμα που θεωρούνται υγιεινά, αλλά απαιτούν προσοχή στην ποσότητα και τη συχνότητα κατανάλωσης:

Μπάρες πρωτεΐνης

Αν και πρακτικές για αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης, πολλές μπάρες περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και πρόσθετων. Προϊόντα με πάνω από 22,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 γραμμάρια χαρακτηρίζονται υψηλά σε ζάχαρη. Η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας ή η παρασκευή σπιτικών μπαρών είναι καλύτερη επιλογή.

Ψητά λαχανικά-ρίζες

Λαχανικά όπως παντζάρια, καρότα, παστινάκια και γλυκοπατάτες είναι θρεπτικά, όμως το ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία μειώνει το νερό τους και συμπυκνώνει τα φυσικά τους σάκχαρα. Η προσθήκη μελιού, σιροπιών ή βουτύρου αυξάνει αισθητά θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά.

Ελιές

Παρότι αποτελούν πηγή καλών λιπαρών, 30 γραμμάρια ελιών μπορεί να περιέχουν έως 1,2 γραμμάρια αλάτι. Το ξέβγαλμα από την άλμη και ο περιορισμός σε 5–10 ελιές ανά μερίδα μειώνουν το φορτίο αλατιού.

Μούσλι

Αν και βασίζεται σε δημητριακά ολικής άλεσης και ξηρούς καρπούς, πολλά μούσλι περιέχουν αποξηραμένα φρούτα ή σοκολάτα, αυξάνοντας σημαντικά τη ζάχαρη και τα λιπαρά. Προτιμώνται προϊόντα με λιγότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 γραμμάρια.

Αποξηραμένα φρούτα

Αποτελούν συμπυκνωμένη πηγή σακχάρων και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των δοντιών. Η συνιστώμενη ποσότητα δεν ξεπερνά τα 30 γραμμάρια, ιδανικά μαζί με το κύριο γεύμα.

Χούμους

Παρότι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, περιέχει αρκετές θερμίδες λόγω του ελαιόλαδου και του ταχινιού. Οι ειδικοί συστήνουν 2–3 κουταλιές της σούπας ανά μερίδα.

Πράσινοι χυμοί

Συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες «ελεύθερων σακχάρων» και ελάχιστες φυτικές ίνες. Καλύτερη επιλογή είναι οι χυμοί με περισσότερα λαχανικά ή τα smoothies που περιλαμβάνουν ολόκληρα φρούτα.

Matcha latte

Το καθαρό matcha έχει χαμηλές θερμίδες, όμως στις εκδοχές καφέ μπορεί να φτάσει τις 220 θερμίδες και τα 29 γραμμάρια ζάχαρης ανά ποτήρι. Η άγλυκη εκδοχή μειώνει σημαντικά το θερμιδικό φορτίο.

Αναψυκτικά χωρίς θερμίδες

Παρότι δεν περιέχουν ζάχαρη, τα τεχνητά γλυκαντικά ενδέχεται να επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου. Συνιστάται περιορισμένη κατανάλωση και εναλλακτικά επιλογή αρωματισμένου νερού.

Σάλτσες

Οι κρεμώδεις σάλτσες είναι πλούσιες σε λιπαρά, ενώ ακόμη και οι βινεγκρέτ συχνά περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Η χρήση 1–2 κουταλιών και οι σπιτικές εκδοχές αποτελούν πιο ισορροπημένη λύση.

Συμπέρασμα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης αποφυγή αυτών των τροφίμων, αλλά η σωστή ενημέρωση και ο έλεγχος της ποσότητας, ώστε η προσπάθεια για υγιεινή διατροφή να μην καταλήξει – άθελά μας – σε διατροφική παγίδα.