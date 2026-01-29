Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, Σ.Ε.Κ., Π.Ε.Ο., Δ.Ε.Ο.Κ., ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., προς τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ για την παραγνώρισή τους, όπως αναφέρουν, στην ετοιμασία και παρουσίαση του πλάνου δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας μετά από τη διαπίστωση της επικίνδυνης κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σημειώνουν σε επιστολή τους ότι το πλάνο παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε απουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων και ότι παρά την παρέλευση 48 ωρών από την παρουσίαση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για το περιεχόμενό του ούτε έχουν κληθεί σε οποιαδήποτε συνάντηση.

Αυτούσια η επιστολή

Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Αγαπητέ κύριε,

Με την παρούσα επιστολή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, Σ.Ε.Κ., Π.Ε.Ο., Δ.Ε.Ο.Κ., ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την παραγνώριση μας, ως εκπροσώπους των εργαζομένων, στην ετοιμασία και παρουσίαση του πλάνου δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας μετά από τη διαπίστωση της επικίνδυνης κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Το πλάνο παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε απουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την παρέλευση 48 ωρών από την παρουσίαση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για το περιεχόμενό του ούτε έχουν κληθεί σε οποιαδήποτε συνάντηση.

Ο ΟΚΥπΥ οφείλει να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων του , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια, τις συνθήκες απασχόλησης, τη μετακίνηση του χώρου εργασίας σε άλλη γεωγραφική περιοχή και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ασθενών.

Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πλάνο δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο ή εφαρμόσιμο εάν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, τις ανάγκες στελέχωσης και τα εργασιακά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των νέων δομών που ενδεχομένως προωθούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των εξελίξεων και την ανάγκη για άμεση, υπεύθυνη και συλλογική διαχείριση, απαιτούμε τον καθορισμό συνάντησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική συζήτηση του πλάνου δράσης. Οι οργανώσεις μας παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στον διάλογο, ωστόσο καθιστούν σαφές ότι η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΟΚΥπΥ και της