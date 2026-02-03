Η διατροφή μας δεν επηρεάζει μόνο το σωματικό βάρος ή την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και την κατάσταση των μαλλιών. Σύμφωνα με διεθνή ανασκόπηση σχεδόν 20 επιστημονικών μελετών, η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τριχόπτωσης.

Αντίθετα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και ενδυνάμωση της τρίχας.

Όπως επισημαίνει η διαιτολόγος Julia Zumpano από το Cleveland Clinic, τα ευρήματα δεν προκαλούν έκπληξη. «Η επάρκεια θρεπτικών συστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες διατροφικές επιλογές ευνοούν ή επιβαρύνουν την ανάπτυξη της τρίχας», δήλωσε στο Health.

Τι εξέτασε η ανασκόπηση

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 17 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 61.332 άτομα ηλικίας από 7 έως 77 ετών. Το 97% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στην αλωπεκία – τον ιατρικό όρο για την τριχόπτωση – καθώς και στη φυσιολογική απώλεια μαλλιών που σχετίζεται με τη γήρανση.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρέθηκαν βασικά θρεπτικά συστατικά και ομάδες τροφίμων, όπως η βιταμίνη D, ο σίδηρος, η πρωτεΐνη, η σόγια, τα σταυρανθή λαχανικά, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ, ζαχαρούχων ποτών και συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο ρόλος των ζαχαρούχων ποτών και του αλκοόλ

Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ και ροφημάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου, περιορίζοντας την απορρόφηση σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Παράλληλα, τέτοιες επιλογές συχνά αντικαθιστούν πιο θρεπτικά τρόφιμα, στερώντας από τον οργανισμό απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των τριχοθυλακίων, καθώς και σιδήρου, που βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου σε αυτά. Η έλλειψή τους αποδυναμώνει την τρίχα και αυξάνει την πιθανότητα πτώσης.

Ποια θρεπτικά συστατικά προστατεύουν τα μαλλιά

Αντίθετα, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά. Η βιταμίνη D και ο σίδηρος αναδεικνύονται ως τα δύο βασικότερα στοιχεία για την υγεία των μαλλιών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η βιταμίνη C, τα προϊόντα σόγιας και τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Οι τροφές αυτές παρέχουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και αντιοξειδωτικά, ενισχύοντας τόσο την υγεία της τρίχας όσο και τη συνολική ευεξία του οργανισμού.

«Η διατροφή αποτελεί τη βάση για υγιή μαλλιά», σημειώνει η Zhaoping Li, διευθύντρια του Τμήματος Κλινικής Διατροφής στο UCLA. Από την πλευρά της, η Julia Zumpano υπογραμμίζει ότι η έλλειψη βασικών βιταμινών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της τρίχας αποτελεί σημαντικό παράγοντα τριχόπτωσης.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση και όχι άμεση αιτία. Οι περισσότερες μελέτες ήταν διατομεακές, δηλαδή βασίστηκαν σε δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα. Επιπλέον, επειδή οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως γυναίκες, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν τα ίδια ευρήματα ισχύουν και για τους άνδρες.

ygeiamou.gr