Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εκφράζει τη θέση ότι αντέδρασε άμεσα, ενεργοποιώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τη μη δυνατότητα αποστολής ασθενούς στο εξωτερικό για μεταμόσχευση πνευμόνων. Την ίδια ώρα σημειώνει ότι αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα που αξιοποιούνταν και κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Υγείας, ρίχνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στις εταιρείες αεροδιακομιδής.

«Παρά τις άμεσες και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του ΟΑΥ, καμία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες αεροδιακομιδής δεν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αερομεταφορά εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου των 3 ωρών. Παράλληλα, δεν υπήρχε διαθέσιμη εμπορική πτήση που να καλύπτει τον απαιτούμενο χρόνο», υποστηρίζει.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές που αφορούν τη μη δυνατότητα αποστολής ασθενούς στο εξωτερικό για μεταμόσχευση πνευμόνων, και αναγνωρίζοντας πλήρως τη σοβαρότητα του περιστατικού και την αγωνία που συνοδεύει κάθε διαδικασία μεταμόσχευσης για τον ασθενή και για την οικογένειά του, παραθέτει με υπευθυνότητα και διαφάνεια τα πραγματικά γεγονότα σε σχέση με το εν λόγω περιστατικό.

Διευκρινίζεται ότι o ΟΑΥ δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της ανάγκης λήψης ιατρικών αποφάσεων για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στους αρμόδιους φορείς. Ο ρόλος του Οργανισμού αφορά στη διοικητική και λειτουργική διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ασθενών στο εξωτερικό βάσει θεσμοθετημένης και ενιαίας διαδικασίας που εφαρμόζεται σε όλα τα περιστατικά.

Από τις 2 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΑΥ ανέλαβε τη σχετική αρμοδιότητα, έχουν αποσταλεί 198 περιστατικά για λήψη υπηρεσιών υγείας, εκ των οποίων 27 πραγματοποιήθηκαν μέσω αεροδιακομιδής και 9 από αυτά αφορούσαν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό:

Στις 2 Φεβρουαρίου λίγο μετά τις 23:00, ο ΟΑΥ ενημερώθηκε από νοσηλευτήριο του εξωτερικού για την ύπαρξη μοσχεύματος πνευμόνων και ζητήθηκε από τον ΟΑΥ η μεταφορά συγκεκριμένου ασθενούς στο νοσηλευτήριο μέχρι τις 3:00π.μ της 3ης Φεβρουαρίου 2026 προκειμένου ο ασθενής να τύχει αξιολόγησης και να καθοριστεί η λήψη ή μη του μοσχεύματος.

Εντός λεπτών ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες: άμεση επικοινωνία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες (5 εταιρείες) αεροδιακομιδής και παράλληλος έλεγχος διαθεσιμότητας εμπορικών πτήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προς τον συγκεκριμένο προορισμό, σε περίπτωση που ο ασθενής θα ήταν σε θέση να ταξιδέψει με εμπορική πτήση. Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες αερομεταφοράς έχουν έδρα στο εξωτερικό και είναι οι ίδιες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονταν επί σειρά ετών και το Υπουργείο Υγείας.

Παρά τις άμεσες και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του ΟΑΥ, καμία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες αεροδιακομιδής δεν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αερομεταφορά εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου των 3 ωρών. Παράλληλα, δεν υπήρχε διαθέσιμη εμπορική πτήση που να καλύπτει τον απαιτούμενο χρόνο. Κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπήρχε συνεχής επικοινωνία με το νοσηλευτήριο του εξωτερικού για ενδεχόμενη εναλλακτική λύση ή παράταση, η οποία δεν κατέστη εφικτή λόγω αντικειμενικών περιορισμών που αφορούσαν το νοσοκομείο στο οποίο βρισκόταν ο δότης του μοσχεύματος.

Τονίζεται ότι σε περιστατικά δυνητικής μεταμόσχευσης, τα χρονικά περιθώρια καθορίζονται από αυστηρούς διεθνείς κλινικούς και επιχειρησιακούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν δύνανται να τροποποιηθούν διοικητικά.

Μετά το πέρας της όλης διαχείρισης και με δεδομένο τη μη δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς στο εξωτερικό εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, ο Οργανισμός προχώρησε σε επικοινωνία με τον ασθενή το ίδιο βράδυ ενημερώνοντάς τον και για τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί και τα αποτελέσματα αυτών. Τονίζεται ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση έχοντας τον ασθενή και την υγεία του ως ύψιστη προτεραιότητα όλων των εργασιών που αφορούσαν την εν λόγω διαδικασία.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι ο ΟΑΥ αντέδρασε άμεσα, ενεργοποιώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενώ αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα που αξιοποιούνταν και κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Υγείας. Η μη πραγματοποίηση της μεταφοράς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί σε αδράνεια ή παράλειψη από πλευράς ΟΑΥ, αλλά σε αντικειμενική αδυναμία κατάλληλου διαθέσιμου πτητικού μέσου εντός εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού πλαισίου.

Ο ΟΑΥ αξιολογεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς επιλογές ενίσχυσης της διαθεσιμότητας μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα συμβατικών πτητικών μέσων στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του ασθενούς καθώς και διασφάλιση διαθεσιμότητας εξειδικευμένων μέσων αερομεταφοράς με συνεχή παρουσία στη χώρα μας) ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αντίστοιχων περιστατικών.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και το συμφέρον των ασθενών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Οργανισμού. Ο ΟΑΥ παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των διαθέσιμων μέσων διαχείρισης τέτοιων εξαιρετικά απαιτητικών περιστατικών, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων.