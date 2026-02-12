Εξηγήσεις και διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας αναμένουν οι ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης τα οποία, με την ψήφιση της νομοθεσίας το περασμένο φθινόπωρο έχουν αποκτήσει το δικαίωμα αδειοδότησης και ένταξης τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Ο σύνδεσμός τους, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι διάφορες πρόνοιες της νομοθεσίας χρήζουν σοβαρών διευκρινίσεων, ενώ, ταυτόχρονα, αναφέρει ότι αρκετά από τα όσα προβλέπονται στον νόμο σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού για να στελεχωθούν τα κέντρα και να πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, προκαλούν «αρκετή ανασφάλεια και αγωνία για τη συνέχεια».

«Έχουμε αποστείλει στο υπουργείο Υγείας ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο ζητούμε συνάντηση με τον Έφορο κέντρων αποκατάστασης, (διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών), ώστε να θέσουμε κάποια ερωτήματα που έχουμε και σχετίζονται με τις απαιτήσεις του νόμου και να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα για τα οποία μπορούν να δοθούν διαφορετικές ερμηνείες», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Κώστας Ιουλιανός. «Είναι για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν τα κτηριολογικά, τη στελέχωση, τις μεταβατικές διατάξεις και κάποιους περιορισμούς ή απαιτήσεις που έχουν ενταχθεί και για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τον Έφορο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε, «προσπαθούμε και σε συνεργασία με τον σύνδεσμο των ιδιωτικών νοσοκομείων να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τον απαραίτητο αριθμό νοσηλευτών στη διάθεσή μας, προκειμένου να πληρούμε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του νόμου τη στιγμή που θα υποβάλλονται τα αιτήματα για αδειοδότηση. Για αυτό το ζήτημα έχουμε αποταθεί στο υπουργείο Υγείας και αναμένουμε και εμείς τις λύσεις που θα προκύψουν για ολόκληρο τον τομέα της υγείας που ταλαιπωρείται από την έλλειψη νοσηλευτών».

Όπως σημείωσε ο κ. Ιουλιανός, «πρέπει να γίνει κατανοητό ότι νοσηλευτές δεν χρειάζονται μόνο τα νοσηλευτήρια. Τα κέντρα αποκατάστασης που όπως προβλέπει ο νόμος θα μπορούν από τις 21 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αιτήσεις για αδειοδότηση πρέπει να πληρούν και το κριτήριο της στελέχωσης και ως εκ τούτου και αυτό είναι για εμάς ένα ζήτημα πολύ σοβαρό». Από εκεί και πέρα, είπε, «θεωρούμε ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο μετά τη συνάντηση που θα έχουμε, τη συνάντηση που ζητήσαμε με τον έφορο κέντρων αποκατάστασης ώστε να προχωρήσουμε όλοι στις ίδιες και σωστές κινήσεις για την αδειοδότηση μας. Δεν σας κρύβω όμως ότι υπάρχει έντονη ανησυχία μεταξύ των μελών μας για τη συνέχεια».

Αναφέρεται ότι μετά τη διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης των κέντρων αυτών (στο σύνολο τους έξι), πρέπει να ακολουθήσει διαβούλευση τους με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Από πλευράς ΟΑΥ, αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αναφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται στο ΓεΣΥ εξαιτίας της έλλειψης νομοθεσίας που να ρυθμίζει διάφορες υπηρεσίες υγείας, μεταξύ αυτών και οι υπηρεσίες αποκατάστασης.

Προς το παρόν όμως, ούτε ο ΟΑΥ έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του με τα νέα κέντρα αποκατάστασης τα οποία θα λειτουργούν πλέον υπό τον συγκεκριμένο νόμο στην Κύπρο, αν και στο παρελθόν η ηγεσία του Οργανισμού αναφέρθηκε στην ανάγκη επέκτασης του πακέτου υπηρεσιών αποκατάστασης που προσφέρονται στους δικαιούχους του ΓεΣΥ μέσω του Συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το ΓεΣΥ προσφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μόνο υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης, οι οποίες παρέχονται από τρία μόνο κέντρα γεγονός που, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, περιορίζει τις επιλογές των ασθενών και, ταυτόχρονα, υποχρεώνει τους ασθενείς σε κάποιες περιπτώσεις να πληρώνουν από την τσέπη τους για να εξασφαλίσουν τα όσα πραγματικά χρειάζονται.

Πάντως, οι μεταβατικές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες να απασχολήσουν εκ νέου υπουργείο Υγείας και Βουλή, καθώς και πριν από την ψήφιση τους, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον μελέτης του νομοσχεδίου, είχαν προκαλέσει έντονες διαφωνίες ακόμα και μεταξύ των κομμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ψήφιση του νόμου είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιούλιο και επιτεύχθηκε με την επάνοδο της Βουλής έπειτα από τις θερινές διακοπές.