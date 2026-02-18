Η ενεργειακή αυτάρκεια και η πράσινη μετάβαση των νοσηλευτηρίων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, καθιστώντας τα πιο ανταγωνιστικά, πιο σύγχρονα και πιο φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς την κοινωνία, ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στην ομιλία του κατά τα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε, το εν λόγω έργο συμβολίζει έμπρακτα τη μετάβαση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

«Η σημερινή πρωτοβουλία εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία. Η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο που εγκαινιάζουμε σήμερα, δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική δράση. Είναι μια στρατηγική επιλογή που μειώνει το ενεργειακό κόστος, ενισχύει την οικονομική ανθεκτικότητα των νοσοκομείων και απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, οι οποίοι μπορούν να επανεπενδυθούν εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και στον ίδιο τον ασθενή», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Προσέθεσε ότι η ενεργειακή αυτάρκεια και η πράσινη μετάβαση των νοσηλευτηρίων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, καθιστώντας τα «πιο ανταγωνιστικά, πιο σύγχρονα και πιο φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς την κοινωνία».

Ακολούθως, εξήρε τη στενή και εποικοδομητική, όπως είπε, συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ, «μια συνεργασία που βασίζεται στον κοινό μας στόχο: τη διασφάλιση ενός ισχυρού, δημόσιου συστήματος υγείας, ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Επιπλέον, συνεχάρη τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του έργου, λέγοντας πως «με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή αποδεικνύεται ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια μπορούν να καινοτομούν, να εξελίσσονται και να πρωτοστατούν».

Κλείνοντας, ο Υπουργός επαναεπιβεβαίωσε τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας για στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων, «ώστε μέσα από υπεύθυνες, σύγχρονες και βιώσιμες πολιτικές να προσφέρουμε στους ασθενείς μας ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες υγείας».

ΚΥΠΕ