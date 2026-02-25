Η βαφή μαλλιών αποτελεί για πολλούς είτε μια λύση για την κάλυψη των γκρίζων είτε μια καθαρά αισθητική επιλογή. Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία πραγματοποιείται δεν είναι αμελητέα, καθώς μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και του δέρματος, αλλά και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων.

Ο δερματολόγος Δρ. Zhao Zhaoming απαντά σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τη βαφή, τις χρωστικές ουσίες, αλλά και άλλες χημικές διεργασίες που επιβαρύνουν την τρίχα, όπως η περμανάντ.

Πόσο συχνά πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας;

Σύμφωνα με τον ειδικό, η βαφή δεν θα πρέπει να γίνεται περισσότερες από τέσσερις φορές ετησίως, δηλαδή περίπου μία φορά κάθε τρεις μήνες. Οι βαφές περιέχουν πληθώρα χημικών ουσιών και η απορρόφηση μεταλλικών στοιχείων μέσω του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις όπως ερυθρότητα, κνησμό ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

Παράλληλα, ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη συχνή χρήση βαφών με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον περιορισμό της χρήσης τους.

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την εφαρμογή;

Ο Δρ. Zhao επισημαίνει ότι διαδικασίες όπως το ντεκαπάζ και η βαφή περιλαμβάνουν αρκετά στάδια ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο πιο έντονο είναι το τελικό χρώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τα μαλλιά και το τριχωτό.

Συνιστάται πριν από κάθε βαφή η χρήση προστατευτικής λοσιόν, η αποφυγή προϊόντων άγνωστης προέλευσης και η προσεκτική εφαρμογή ώστε η βαφή να μην έρθει σε επαφή με περιοχές όπως τα αυτιά, ο λαιμός ή το πρόσωπο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αλλεργιών.

Επιπλέον, η έντονη οσμή ορισμένων προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα ή να επιδεινώσει συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος.

Πώς να προστατεύσετε τον οργανισμό σας μετά τη βαφή;

Η επίδραση των χημικών ουσιών στον οργανισμό καθιστά σημαντική τη σωστή φροντίδα μετά τη διαδικασία. Ο δερματολόγος Δρ. Chiu Chiu-ming προτείνει την κατανάλωση άφθονου νερού, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση του μεταβολισμού και στην αποβολή καταλοίπων από το σώμα.

Παράλληλα, η πρόσληψη βιταμίνης C, είτε μέσω συμπληρωμάτων είτε μέσω τροφών όπως ακτινίδια, λεμόνια και πορτοκάλια, μπορεί να ενισχύσει την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού και να μειώσει τις πιθανές επιπτώσεις από τις χρωστικές ουσίες.

Βαφή και περμανάντ: Γιατί δεν πρέπει να γίνονται μαζί;

Παρότι πολλοί επιλέγουν να κάνουν βαφή και περμανάντ την ίδια ημέρα για λόγους ευκολίας, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για έναν επιβαρυντικό συνδυασμό. Οι διαφορετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε διαδικασία αυξάνουν τον κίνδυνο για σπάσιμο της τρίχας και ενισχύουν την ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χρόνο.

Ποια διαδικασία είναι πιο επιβλαβής;

Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι η βαφή επηρεάζει αρνητικά το δέρμα, η περμανάντ θεωρείται ακόμη πιο επιβαρυντική για την ποιότητα της τρίχας. Είτε πρόκειται για ζεστή είτε για κρύα μέθοδο, απαιτείται έντονη χημική παρέμβαση ώστε να αλλάξει το σχήμα της τρίχας, γεγονός που οδηγεί σε φθορά, αποδυνάμωση και αυξημένο σπάσιμο.

Κατά συνέπεια, για την αποφυγή φριζαρίσματος και περαιτέρω φθοράς, η περμανάντ καλό είναι να περιορίζεται ακόμη περισσότερο σε σχέση με τη βαφή.

