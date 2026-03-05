Η τακτική σωματική άσκηση δεν συμβάλλει μόνο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά φαίνεται πως βοηθά και στη διατήρηση της ψυχραιμίας σε συνθήκες πίεσης, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 υγιείς νεαροί ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση την καρδιοαναπνευστική τους κατάσταση: σε όσους είχαν φυσική κατάσταση πάνω από τον μέσο όρο (AA) και σε όσους βρίσκονταν κάτω από τον μέσο όρο (BA).

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν δύο διαφορετικές σειρές εικόνων: μία με ουδέτερο περιεχόμενο και μία με δυσάρεστες εικόνες, όπως τραυματικές ή απειλητικές σκηνές, που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν στρες και αρνητικά συναισθήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, όλοι οι συμμετέχοντες ένιωσαν μεγαλύτερη ένταση μετά την προβολή των δυσάρεστων εικόνων. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Εκείνοι που διέθεταν καλύτερη φυσική κατάσταση κατάφεραν να διατηρήσουν μεγαλύτερη ψυχραιμία και εμφάνισαν πολύ μικρότερη αύξηση στα επίπεδα άγχους και θυμού σε σχέση με όσους είχαν χαμηλότερη φυσική κατάσταση.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με φυσική κατάσταση κάτω από τον μέσο όρο παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη αύξηση του άγχους όταν εκτέθηκαν στις στρεσογόνες εικόνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιθανότητα το άγχος τους να ανέβει από μέτρια σε υψηλά επίπεδα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη και έως 775%.

Τι δείχνει η έρευνα για τη διαχείριση του στρες

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η φυσική κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο το σώμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός σε ψυχολογική πίεση. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η καλύτερη καρδιοαναπνευστική λειτουργία πιθανόν να συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συναισθημάτων όταν κάποιος εκτίθεται σε αρνητικά ερεθίσματα.

Αυτό έχει και πρακτική σημασία στην καθημερινότητα. Άτομα με καλύτερη φυσική κατάσταση φαίνεται να διαθέτουν ένα είδος «ψυχικού αποθέματος», το οποίο τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά πηγές άγχους, όπως δύσκολες επαγγελματικές συνθήκες ή απρόβλεπτες προκλήσεις.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η σωματική άσκηση μπορεί να αποτελέσει έναν φυσικό, μη φαρμακευτικό τρόπο ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχική και σωματική ευεξία σε μια εποχή με αυξημένο στρες.

