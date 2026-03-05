Από τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ο χρόνος που απαιτείται για την εμφάνιση αποτελεσμάτων ορισμένων ευαίσθητων εργαστηριακών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων στο «Αρχείο Δικαιούχου» των δικαιούχων του ΓεΣΥ, μειώνεται από 30 σε 15 ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΥ, η ρύθμιση αφορά κυρίως εξετάσεις που περιλαμβάνουν δείκτες καρκίνου, βιοψίες, ιούς που επηρεάζουν το ήπαρ, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και άλλες εξετάσεις για τις οποίες κρίνεται σημαντικό η ενημέρωση να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό.

Όπως αναφέρεται, στο διάστημα αυτό ο θεράπων ιατρός έχει τον απαραίτητο χρόνο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να ενημερώσει τον δικαιούχο για τυχόν περαιτέρω ενέργειες που ενδέχεται να απαιτούνται.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ώστε η ενημέρωση των δικαιούχων για αποτελέσματα ευαίσθητων εξετάσεων να γίνεται με την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

ΚΥΠΕ