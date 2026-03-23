Στην Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου οδηγείται για ψήφιση το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, μετά την ολοκλήρωση τη Δευτέρα της κατ’ άρθρον συζήτησής του στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο οδηγείται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της 2ας Απριλίου, όπως, όπως είπε, είχε υποσχεθεί η Επιτροπή προς τους πολίτες και την κοινωνία.

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι σκοποί και αρμοδιότητες του Ινστιτούτου θα είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία, η υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα, καθώς και η αποκατάσταση. Πρόσθεσε ότι θα έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς την καταγραφή, διατήρηση και αξιοποίηση των δεδομένων του αρχείου καρκίνου, καθώς και στην προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τον καρκίνο.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου δεν θα είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας, αλλά θα έχει συντονιστικό, συμβουλευτικό και στρατηγικό ρόλο στον τομέα της ογκολογίας. Όπως είπε, θα συμμετέχει σε επιτροπές, θα συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών, θα μπορεί να συνάπτει συμφωνίες για ερευνητικά προγράμματα και να εισηγείται προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας.

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, η Βουλευτής Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι το κόμμα στηρίζει διαχρονικά τη δημιουργία ενός τέτοιου Ινστιτούτου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό της πολιτικής για τον καρκίνο στην Κύπρο.

Εξέφρασε, ωστόσο, ανησυχίες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι αυτό φαίνεται να αποδίδει στο Ινστιτούτο εκτεταμένες αρμοδιότητες που, όπως είπε, υπερβαίνουν τον ρόλο του, χωρίς αντίστοιχη ενσωμάτωση στο σύστημα δημόσιας διοίκησης.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογίες ώστε να διασφαλιστεί ο συμπληρωματικός, επιστημονικός και συμβουλευτικός ρόλος του Ινστιτούτου, να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία και να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, δήλωσε ότι με τη σημερινή απόφαση το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί προς ψήφιση στην τελευταία Ολομέλεια του Σώματος, στις 2 Απριλίου, ώστε πριν από το κλείσιμο και τη διάλυση της παρούσας Βουλής να καταστεί νόμος του κράτους.

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι η Κύπρος μπαίνει πλέον στον χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών που θα διαθέτουν Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο θα απαρτίζεται από ειδικούς και θα έχει ρόλο στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής σε ζητήματα πρόληψης, έρευνας, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας. Πρόσθεσε ότι το Ινστιτούτο θα έχει εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, χωρίς να είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του κράτους και της ιατρικής, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της σύστασης του Ινστιτούτου πρέπει να υπάρξει τέτοια οργανωτική και επιστημονική δομή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις προς όφελος των ασθενών.

Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις και θα συνεχίσει να καταθέτει εισηγήσεις, με στόχο να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, κενά ή στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, ανέφερε ότι η θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον συντονισμό της εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του καρκίνου, την προώθηση της έρευνας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Πρόσθεσε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της αυξανόμενης επιβάρυνσης του συστήματος υγείας από τις νεοπλασματικές νόσους, της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, ανάπτυξη εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών και αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων υγείας.

Όπως είπε, το Ινστιτούτο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, καθώς και στη διασύνδεση της χώρας με ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της ογκολογίας-αιματολογίας.

ΚΥΠΕ