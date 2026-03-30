Πόσο ασφαλής είναι τελικά η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων για το φαγητό μας; Μια νέα επιστημονική ανάλυση έρχεται να αμφισβητήσει την εικόνα ασφάλειας που επικρατεί, εξετάζοντας τι πραγματικά συμβαίνει όταν θερμαίνουμε γεύματα σε πλαστικές συσκευασίες, ακόμη κι αν αυτές φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για μικροκύματα».

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, οι σχετικές επισημάνσεις ενδέχεται να δημιουργούν μια παραπλανητική αίσθηση ασφάλειας στους καταναλωτές. Η έρευνα της Greenpeace International, η οποία βασίζεται σε 24 πρόσφατες μελέτες, αναδεικνύει τους αθέατους κινδύνους που συνδέονται με τα έτοιμα γεύματα σε πλαστικές συσκευασίες. Όπως διευκρινίζεται, η ένδειξη «microwave safe» αφορά κυρίως την αντοχή του υλικού στη θερμότητα και όχι το κατά πόσο αποδεσμεύονται ουσίες στο τρόφιμο.

Χαρακτηριστικά, μία από τις μελέτες έδειξε ότι μέσα σε μόλις πέντε λεπτά θέρμανσης, μπορεί να μεταφερθούν στο φαγητό από 326.000 έως 534.000 μικροπλαστικά σωματίδια. Τα νανοπλαστικά, λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, είναι πιθανό να εισχωρήσουν στο αίμα και σε ζωτικά όργανα.

Παράλληλα, τα πλαστικά υλικά περιέχουν πάνω από 4.200 χημικές ουσίες, πολλές από τις οποίες δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο στις συσκευασίες τροφίμων. Ορισμένες έχουν συσχετιστεί με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ορμονικές διαταραχές, υπογονιμότητα, μεταβολικές παθήσεις και καρκίνο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται όταν:

– η θερμοκρασία είναι υψηλή

– ο χρόνος θέρμανσης παρατείνεται

– το δοχείο παρουσιάζει φθορές

– το φαγητό είναι πλούσιο σε λιπαρά, τα οποία ευνοούν την απορρόφηση χημικών ουσιών

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ανθρώπινη υγεία. Οι πλαστικές συσκευασίες επιβαρύνουν σημαντικά και το περιβάλλον, από την παραγωγή μέχρι την απόρριψή τους. Ακόμη και μέσω της ανακύκλωσης, υπάρχει πιθανότητα επανέκλυσης επιβλαβών ουσιών.

Τέλος, η έκθεση τονίζει ότι η παγκόσμια ρύθμιση για τα μικροπλαστικά στις συσκευασίες τροφίμων παραμένει ανεπαρκής. Παράλληλα, όροι όπως «κατάλληλο για μικροκύματα» μπορεί να είναι παραπλανητικοί, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τη συνολική χημική ασφάλεια των υλικών.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ευκολία των έτοιμων γευμάτων δεν είναι πάντα χωρίς συνέπειες και ίσως χρειάζεται να επανεξετάσουμε τι σημαίνει πραγματικά ασφαλές φαγητό.

