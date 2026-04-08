Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης του ΟΑΥ «Πάρε την υγεία σου Προσωπικά» – Στόχος η περαιτέρω ενημέρωση του κοινού για τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού

Προσωπικοί Ιατροί εξηγούν τη σημαντικότητα της ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς τους

Περισσότερες από 4 εκατ. επισκέψεις στους ΠΙ το 2025

Σε συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της εκστρατείας ενημέρωσης «Πάρε την υγεία σου Προσωπικά», η οποία αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του Προσωπικού Ιατρού στο Γενικό Σύστημα Υγείας και ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Η εκστρατεία που πραγματοποίησε ο ΟΑΥ τους προηγούμενους μήνες είχε ιδιαίτερα θετική απήχηση καθώς, με ξεκάθαρα μηνύματα μέσω όλων των καναλιών πληροφόρησης, ενημέρωσε το κοινό για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει για τις υπηρεσίες του Προσωπικού Ιατρού. Η εκστρατεία επέστρεψε ακόμη πιο δυναμικά με νέα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, καθώς και με στοχευμένες ενέργειες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, διευρύνοντας περαιτέρω την απήχηση και την αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, ετοιμάζεται και η παραγωγή νέων podcasts, που έχουν στόχο τη συνεχή και ουσιαστική ενημέρωση των δικαιούχων του Συστήματος. Τα podcasts δίνουν τον λόγο στους Προσωπικούς Ιατρούς οι οποίοι, μέσα από την εμπειρία τους και πραγματικά παραδείγματα, ξεδιπλώνουν τη σημασία του ρόλου τους στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών τους και δίνουν συμβουλές στους δικαιούχους για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπηρεσιών τους.

Τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας είναι η αξία της πρόληψης, η σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενούς καθώς και ο ρόλος του Προσωπικού Ιατρού ως ο ακρογωνιαίος λίθος του ΓεΣΥ.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Όπως επισήμανε η Υπεύθυνη του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΟΑΥ, κ. Αλεξία Μακρίδου, ο ρόλος του Προσωπικού Ιατρού στο ΓεΣΥ είναι στρατηγικός, αφού αποτελεί το αρχικό σημείο επαφής του δικαιούχου με το Σύστημα, διασφαλίζοντας την παροχή συνεχούς, ολοκληρωμένης και συντονισμένης φροντίδας υγείας. Η συνέχιση της εκστρατείας, όπως ανέφερε, αποφασίστηκε κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων που προέκυψαν, ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Η κ. Μακρίδου υπενθύμισε ότι στη διάθεση του κοινού βρίσκεται ένα χρήσιμο ενημερωτικό εγχειρίδιο με τίτλο «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις υπηρεσίες του Προσωπικού Ιατρού», το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ και σε έντυπη μορφή, στα ιατρεία των Προσωπικών Ιατρών.

Τα στοιχεία του ΟΑΥ επιβεβαιώνουν τη θετική ανταπόκριση του κοινού προς τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού. Από το 2020 μέχρι το 2025 καταγράφηκε αύξηση 20% των εγγεγραμμένων δικαιούχων και 45% των επισκέψεων στους Προσωπικούς Ιατρούς. Συγκεκριμένα, το 2020 στους καταλόγους των Προσωπικών Ιατρών υπήρχαν εγγεγραμμένοι 854,550 δικαιούχοι ενώ πραγματοποιήθηκαν 2,7 εκατ. επισκέψεις. Το 2025 ο αριθμός των εγγεγραμμένων δικαιούχων ξεπέρασε το 1 εκατ. ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 4 εκατ. επισκέψεις.

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Γενικού Συστήματος Υγείας και πολύτιμο συνεργάτη κάθε πολίτη για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας του. Με τη συνέχιση της εκστρατείας «Πάρε την υγεία σου Προσωπικά», ο ΟΑΥ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να ενημερώνει, να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τους δικαιούχους, μέσα από δράσεις που προάγουν την πρόληψη και την υπεύθυνη φροντίδα υγείας.