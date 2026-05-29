Όσο ψάχνουμε τη τελευταία αντιγηραντική θεραπεία σε φαρμακεία, κέντρα αισθητικής ή και ράφια του σούπερ μάρκετ, ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό: την ικανότητα του ίδιου του σώματος να αποκαθίσταται και να επιδιορθώνεται.

Η υγιής γήρανση, όπως δείχνουν τα νεότερα δεδομένα, δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια. Αντίθετα, ο τρόπος ζωής φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η διαχείριση του χρόνιου στρες, ο καλός ύπνος, η άσκηση και πρακτικές όπως ο διαλογισμός και οι αναπνευστικές τεχνικές μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη λεγόμενη βιολογική ηλικία, το πώς δηλαδή γερνούν πραγματικά τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανά μας.

Ο Hemant Sharma, MD, MHS, καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου George Washington και επικεφαλής του Τμήματος Αλλεργίας και Ανοσολογίας στο Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην Ουάσινγκτον, DC εξηγεί πώς θα το καταφέρουμε, σε άρθρο του στο Psychology Today, έχοντας ως όχημα την αναπνοή.

Το χρόνιο στρες θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο, αφού ενεργοποιεί το συμπαθητικό τμήμα του νευρικού μας συστήματος. Όπως εξηγεί, αυτό οδηγεί σε αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Όταν αυτό έχει μια συνέχεια, ενισχύεται το οξειδωτικό φορτίο και μπορεί να επηρεάσει τα τελομερή, δηλαδή τα προστατευτικά άκρα των χρωμοσωμάτων. «Σκεφτείτε τα τελομερή ως τις πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών που τα εμποδίζουν να ξεφτίσουν». Όσο τα τελομερή μικραίνουν, τόσο περιορίζεται η ικανότητα των κυττάρων να διαιρούνται και να ανανεώνονται.

Πώς βοηθούν ο διαλογισμός και η αναπνοή

«Ενώ πολλές κοινές παρεμβάσεις κατά της γήρανσης στοχεύουν σε αλλαγές σε επιφανειακό επίπεδο, η διαχείριση του χρόνιου στρες αντιμετωπίζει τους υποκείμενους βιολογικούς παράγοντες» εξηγεί. Ο διαλογισμός έχει από τις ισχυρότερες ενδείξεις για τη μείωση της κορτιζόλης και τη βελτίωση των δεικτών κυτταρικής γήρανσης. Μελέτες έχουν συνδέσει τον διαλογισμό με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, καλύτερους δείκτες κυτταρικής υγείας και ευνοϊκότερες αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι οργανωμένες πρακτικές αναπνοής, όπως η Sudarshan Kriya Yoga, που περιλαμβάνει 4 ακολουθίες αναπνευστικών τεχνικών και διαλογισμό. «Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ομάδα που ασκούσε τέτοιο διαλογισμό είχε σημαντική επιμήκυνση των τελομερών στο τέλος του τριήμερου μαθήματος σε σύγκριση με την αρχική τιμή, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε σημαντική αλλαγή» διευκρινίζει.

Συνολικά, διαφορετικές μελέτες δείχνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να σχετίζεται με βελτίωση δεικτών που αφορούν το στρες, τη φλεγμονή, τον ύπνο και τη συντήρηση των τελομερών. Αν και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες, τα δεδομένα δείχνουν ότι η συστηματική αναπνοή μπορεί να ασκεί ουσιαστική επίδραση στη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο.

Τρεις απλές τεχνικές αναπνοής για αντιγήρανση

Όλοι μπορούμε να ξεκινήσουμε την αντιγήρανση με οδηγό την αναπνοή, ακόμα κι από το σημείο το οποίο καθόμαστε. «Σε αντίθεση με τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις, αυτές οι πρακτικές ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο και μπορούν να διατηρηθούν σε όλη τη ζωή. Αν και δεν υπάρχει καμία μεμονωμένη παρέμβαση που να αντιστρέφει τη γήρανση από τη μια μέρα στην άλλη, η συσσώρευση μικρών, σταθερών συνηθειών, όπως η ελεγχόμενη αναπνοή, είναι αυτή που διαμορφώνει τον τρόπο που γερνάμε» τονίζει ο ειδικός προτείνοντας 3 απλές τεχνικές αναπνοών.

Διαφραγματική αναπνοή: Τοποθετήστε το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο στην κοιλιά. Εισπνεύστε αργά από τη μύτη, αφήνοντας την κοιλιά να φουσκώσει, και εκπνεύστε ήρεμα.

Παρατεταμένη εκπνοή: Εισπνεύστε από τη μύτη μετρώντας έως το τέσσερα και εκπνεύστε μετρώντας έως το οκτώ. Η μεγαλύτερη εκπνοή βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος.

Εναλλασσόμενη αναπνοή από τα ρουθούνια: Κλείστε το δεξί ρουθούνι και εισπνεύστε από το αριστερό. Έπειτα κλείστε το αριστερό και εκπνεύστε από το δεξί, συνεχίζοντας εναλλάξ για λίγα λεπτά.

Η γήρανση μπορεί να είναι αναπόφευκτη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γερνάμε επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές μας συνήθειες. Και ίσως μία από τις πιο προσιτές αντιγηραντικές στρατηγικές να βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη μας: στην αναπνοή.

