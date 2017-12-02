Το πρωτοποριακό, επιτυχημένο πρόγραμμα Re-bE, το οποίο επινόησε η Αλέξια Βασιλείου, αποφάσισε να εφαρμόσει σε επιλεγμένα, καταρχήν, σχολεία της Κύπρου το υπουργείο Παιδείας. Ο υπουργός κ. Καδής, μάλιστα, θα είναι παρών, μαζί με τη γεν. διευθύντρια του υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη, στην παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές και καθηγητές, που θα γίνει τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, στο Λύκειο Κύκκου Α΄στη Λευκωσία, στις 9:00 το πρωί.

Το Re-bE (προφέρεται ρι-μπι), είναι ένας όρος που επινόησε η Αλέξια και σημαίνει την επιστροφή στην αυθεντική μας φύση διά μέσου της Μουσικής. Το Re-bE (to be in a new way), συντελεί στο να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ενήλικες, την ταυτότητα και την προσωπικότητά τους διά μέσου της δημιουργικότητας, της έκφρασης, του αυτοσχεδιασμού, του σεβασμού για το περιβάλλον και της εκούσιας πράξης της μουσικής ακρόασης. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη, εξέλιξη και καλλιέργεια μιας γενιάς νέων ατόμων που εκτιμά και απολαμβάνει τη μουσική, ώστε να είναι χαρούμενα, ισορροπημένα, με συνείδηση περιβαλλοντική.



Ένα μέρος του προγράμματος Re-bE θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένα σχολεία όλων των βαθμίδων (προδημοτική, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική σχολή) σε όλες τις επαρχίες και απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, γλώσσας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, φυλής, εθνότητας, θρησκείας και εκπαίδευσης.

Το Re-bE, συνίσταται στην ακρόαση ηχογραφημένης μουσικής, σε καθημερινή βάση και σε χρόνο μη διδακτικό, αλλά και στην ενημέρωση για τη μουσική της ημέρας από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου. Τα επιλεγμένα σχολεία θα έχουν πρόσβαση στη Μουσική της ημέρας μέσω του Re-bE Radio, ενός ιδιωτικού διαδικτυακού ραδιοφώνου, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά γιa το Re-bE από την Αλέξια σε συνεργασία με τον «Φιλελεύθερο», με το οποίο θα συνδέονται όλα τα σχολεία της Κύπρου.



Το Re-bE Radio θα μεταδίδει τη μουσική της ημέρας ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία, από το ήδη υπάρχον ηχητικό σύστημά τους, καθώς τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πριν από το πρώτο μάθημα, στα διαλείμματα και κατά την αποχώρηση. Tα είδη της μουσικής είναι: κλασική, τζαζ, μουσική κινηματογράφου, world και παραδοσιακή, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, έργα Ελλήνων και Κυπρίων συνθετών, αυτοσχεδιαστική και πειραματική μουσική.



