Η εξεύρεση διαμερίσματος στη Λεμεσό και ιδιαίτερα σε προσιτή τιμή παραμένει και φέτος ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές και οι γονείς τους. Μαζί και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο αναγνωρίζει τις δυσκολίες αυτές και ήδη υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις για στήριξη των φοιτητών του.

Ερωτηθείς σχετικά ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, Βασίλης Πρωτοπαπάς, ανέφερε στο philenews ότι οι ανάγκες για στέγαση είναι και φέτος μεγάλες, κυρίως γιατί υπάρχουν μεν διαθέσιμα διαμερίσματα, εξακολουθούν δε τα ενοίκια τους να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ταυτόχρονα, η εξεύρεση διαμερισμάτων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους φοιτητές καθώς και αρκετοί εργαζόμενοι στην πόλη της Λεμεσού τα «διεκδικούν».

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά, αρκετές ανάγκες των φοιτητών καλύπτονται με τους διαθέσιμους χώρους διαμονής του πανεπιστημίου και με τις εστίες της Αρχιεπισκοπής ενώ στο μέλλον αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό με την ολοκλήρωση των φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται επίσης ότι το ΤΕΠΑΚ επιδοτεί φοιτητές του για την κάλυψη του ενοικίου τους.

Για το θέμα της στέγασης στη Λεμεσό τοποθετήθηκε σήμερα και ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, με σχετική του ανάρτηση στο διαδίκτυο, όπου και παρουσίασε τις δράσεις του ακαδημαϊκού ιδρύματος για τη στήριξη των φοιτητών του.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στη Λεμεσό υπάρχουν:

200 δωμάτια στις Φοιτητικές Εστίες Απολλωνία, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

στις Φοιτητικές Εστίες Απολλωνία, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 100 δωμάτια στο κέντρο της πόλης σε επιδοτούμενη τιμή: το Πανεπιστήμιο τα ενοικιάζει σε υψηλότερο κόστος και τα διαθέτει στους φοιτητές με χαμηλό ενοίκιο.

στο κέντρο της πόλης σε επιδοτούμενη τιμή: το Πανεπιστήμιο τα ενοικιάζει σε υψηλότερο κόστος και τα διαθέτει στους φοιτητές με χαμηλό ενοίκιο. €800.000 ετησίως για επιδότηση στέγασης σε όσους δεν εξασφαλίζουν δωμάτιο στις εστίες: Στήριξη €250/μήνα για 10 μήνες για ιδιωτικά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – περίπου 300 φοιτητές επωφελούνται ετησίως.

για επιδότηση στέγασης σε όσους δεν εξασφαλίζουν δωμάτιο στις εστίες: Στήριξη €250/μήνα για 10 μήνες για ιδιωτικά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – περίπου 300 φοιτητές επωφελούνται ετησίως. Σε εξέλιξη: Δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών στην περιοχή Βερεγγάρια, Πολεμίδια, χωρητικότητας 500 δωματίων, με ολοκλήρωση σε δύο χρόνια.

Στην Πάφο:

Δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών στην περιοχή Βερεγγάρια, Πολεμίδια, χωρητικότητας 500 δωματίων, με ολοκλήρωση σε δύο χρόνια. Σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, εξασφαλίστηκαν 150 δωμάτια στις δημοτικές εστίες σε χαμηλό κόστος.

Πέρσι, όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση εξασφάλισαν δωμάτιο.

«Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει, αναλογικά με τον φοιτητικό του πληθυσμό, τον μεγαλύτερο αριθμό στεγαστικών επιλογών για τους φοιτητές/τριές του. Σήμερα, περίπου 800 φοιτητές (σε σύνολο 2.000–2.500 προπτυχιακών) επωφελούνται από τις στεγαστικές μας πολιτικές. Με την ολοκλήρωση των νέων εστιών, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να φτάσει τους 1.300 φοιτητές. Όλες οι παροχές γίνονται βάσει κοινωνικά στοχευμένων κριτηρίων και μοριοδότησης, σε τιμές που κυμαίνονται περίπου στα 300–350 €/μήνα. Στόχος μας: Κανένας φοιτητής του ΤΕΠΑΚ να μην στερηθεί τη δυνατότητα σπουδών λόγω του κόστους στέγασης», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πρύτανης Ζαφείρης.

*Οι φωτογραφίες είναι από τα έργα που γίνονται στην περιοχή Βερεγγάρια.