26χρονος Ευρωπαίος πολίτης βρέθηκε μαχαιρωμένος το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Προδρόμου στη Λάρνακα.

Η Αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό, όταν ενημερώθηκε για μαχαιρωμένο άτομο στο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας.

Αμέσως ανταποκρίθηκαν τα περίπολα της Διεύθυνσης και μαζί με το ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή. Ο 26χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Κατά τη μεταφορά του το θύμα είχε τις αισθήσεις του και φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά σταθερή.

Ο φερόμενος δράστης ένας αφρικανός ηλικίας 29 ετών εντοπίστηκε και έχει ήδη συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε ο δράστης. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δράστης και θύμα είχαν διαπληκτιστεί επειδή είχαν οικονομικές διαφορές.