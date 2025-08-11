Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και των υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα ή μέσα προσωπικής κινητικότητας, από τις 12:00 έως τις 16:00, λόγω καύσωνα και πορτοκαλί προειδοποίησης επικινδυνότητας.

Η απόφαση αφορά το εσωτερικό της χώρας — περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και απόσταση άνω των 10 χλμ. από την ακτογραμμή — καθώς και τα ψηλότερα ορεινά άνω των 1.150 μέτρων.

Για ελαφριές εργασίες και περιοχές εκτός πορτοκαλί συναγερμού, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενοι οφείλουν να μετρούν θερμοκρασία και σχετική υγρασία και να προσαρμόζουν τον ρυθμό εργασίας, με αλλαγή δραστηριοτήτων, ανάπαυση ή διακοπή, προκειμένου να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση.

Στα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνονται συχνά μικρά διαλείμματα σε σκιερά ή κλιματιζόμενα σημεία, παροχή δροσερού πόσιμου νερού (10–15°C), χρήση καπέλου, ελαφρών βαμβακερών ρούχων, κατάλληλων γυαλιών ηλίου και αποφυγή βαριών γευμάτων, ζαχαρούχων ή αλκοολούχων/καφεϊνούχων ποτών.

Παραδείγματα ελαφριάς εργασίας: εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφρά εργαλεία, οδήγηση.

Παραδείγματα μέτριας εργασίας: τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων ή κεραμιδιών, ξυλουργικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εργασίες, ασφαλτόστρωση με μηχανικά μέσα.

Βαριά εργασία: χειρωνακτική επεξεργασία οπλισμού, συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή θραύση σκληρών υλικών με μηχανήματα άνω των 15 κιλών, ασφαλτόστρωση με χειρωνακτικά μέσα.

ΚΥΠΕ