Καθαρά και κατάλληλα για κολύμβηση είναι πλέον τα νερά στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στον Άγιο Τύχωνα, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη. Αυτό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα από τη νέα δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και αναλύθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Όπως μας ανέφερε ο κ. Μεσημέρης μιλώντας στο philenews, επρόκειτο για «σημειακή, τοπική επιβάρυνση» σε συγκεκριμένο σημείο της παραλίας, η οποία σταδιακά εξασθένησε και πλέον έχει εκμηδενιστεί. Το Σάββατο λήφθηκαν νέα δείγματα από τη θαλάσσια περιοχή, και σήμερα το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει στα χέρια του τις νέες αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν διαπιστώθηκε μικροβιακό φορτίο στο νερό. Τα νερά, σύμφωνα με τις νέες αναλύσεις, είναι απολύτως καθαρά, με τον κ. Μεσημέρη να χαρακτηρίζει το φαινόμενο «σημειακό».

Ο κ. Μεσημέρης ανέφερε επίσης ότι λειτουργεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης σε 130 σημεία σε όλη την Κύπρο, με τακτικές δειγματοληψίες. Όπως εξήγησε, όταν εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων που θέτει η νομοθεσία και η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση του κοινού και σύσταση αποφυγής κολύμβησης.