Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Τύχωνα, στην παραλία Αγίας Βαρβάρας, και συστήνει στο κοινό να αποφεύγει την κολύμβηση μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ποιότητα των υδάτων.

Η υπηρεσία παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η τοπική αρχή έχει ήδη ενημερωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ρύπανση προκλήθηκε από λύματα από σκάφος.

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιβεβαίωση ότι τα νερά είναι κατάλληλα για κολύμβηση.