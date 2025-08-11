Το μεγάλο στοίχημα για το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι «να επιστρέψουν οι πληγείσες περιοχές το ταχύτερο στην τουριστική δραστηριότητα», δήλωσε ο Υφυπουργός Κώστας Κουμής, μετά από επίσκεψή του στο Όμοδος, το οποίο επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου.

Ο κ. Κουμής υπενθύμισε ότι στην πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις πυρκαγιές, στις 30 Ιουλίου, αποφασίστηκε σειρά οριζόντιων μέτρων. Στα μέτρα του Υφυπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνονται ενισχύσεις για διαφυγόντα έσοδα και δράσεις που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη τουριστική ανάκαμψη.

«Επεξηγήσαμε τις αποφάσεις και τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει. Εκείνο που διαγνώσαμε σήμερα είναι ότι απαιτείται στήριξη και για τα κέντρα αναψυχής που λειτουργούν εντός των πληγεισών περιοχών και για τα καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων, ίσως και κάποιες άλλες κατηγορίες. Είναι πρόβλημα η κωδικοποίηση, θα πρέπει να το δούμε αυτό και θα δούμε πώς προχωρούμε», ανέφερε.

Τόνισε ότι ζητήθηκαν στοιχεία για τουριστικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και έχουν αναστείλει ή μεταφέρει τις εκδρομές τους, προσθέτοντας ότι γίνεται «συλλογική προσπάθεια» σε συνεργασία και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, «σε μεγάλο βαθμό οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες με τα μέτρα που εξαγγείλαμε, αλλά και με την οριζόντια προσέγγιση της Κυβέρνησης».

Αναφερόμενος στο σχέδιο εγχώριου τουρισμού που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026, εξήγησε ότι τα μέτρα καλύπτουν δύο περιόδους: έως το τέλος του 2025 (αποζημιώσεις) και από το 2026 (προώθηση των περιοχών ως τουριστικών προορισμών).

Επισήμανε επίσης την ανάγκη διοργάνωσης εξορμήσεων δημοσιογράφων στις πληγείσες περιοχές, «όταν θα υπάρχει μια καλή τουριστική εμπειρία», καθώς «η κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της».

Για τις ακυρώσεις Κυπρίων επισκεπτών, είπε ότι ήταν αναμενόμενες, κάτι που οδήγησε στην εξαγγελία σχεδίων για διαφυγόντα έσοδα. Κάλεσε τους Κύπριους «να αγκαλιάσουν την προσπάθεια» και τους επιχειρηματίες «να στηρίξουν ο ένας τον άλλον».

ΚΥΠΕ