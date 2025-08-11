Χωρίς ρεύμα έμειναν το βράδυ της Δευτέρας (11/08) περιοχές της Λεμεσού και της Λευκωσίας, λόγω βλάβης στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, συνεργεία της Αρχής βρίσκονται επί ποδός για επιδιόρθωση της βλάβης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο για εναλλακτική παροχή ρεύματος στις επηρεαζόμενες περιοχές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται: