Χωρίς προστατευτικό κράνος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα της Τρίτης στη Λεμεσό, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 00:30, όταν ο ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα 149 κυβικών στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Κατά την άφιξή του στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με την οδό Πέτρου Τσίρου, συγκρούστηκε – κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – με αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμορραγία. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 17χρονος δεν φορούσε κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης. Επιπλέον, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανήκει σε άλλο πρόσωπο, κάτι που επίσης διερευνάται από την Τροχαία Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναλύουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο ανήλικος ενδεχομένως να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.