Σε νέα εποχή επιχειρεί να βάλει τον Πρωταρά και τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές του ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, που έθεσε ήδη σε εφαρμογή σχέδιο αναβάθμισής τους. Η αρχή έγινε με μικρά αλλά ουσιαστικά έργα, που αλλάζουν την εμπειρία των επισκεπτών, αλλά και την οπτική οχληρία που βασάνιζε διαχρονικά τον σημαντικό τουριστικό προορισμό, ο οποίος φέτος διανύει μια από τις καλύτερες χρονιές του.

Η έμφαση του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος, Γιώργος Νικολέττος, δίδεται στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία ποιοτικών υποδομών. «Ήδη στην περιοχή έχει υλοποιηθεί σειρά έργων για δημιουργία νέων υποδομών ή βελτίωση υφιστάμενων, εργασίες εξωραϊσμού, καθώς και σημαντικά έργα διαμόρφωσης ενός στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης της εικόνας του τουριστικού προορισμού, καθώς και του Δήμου γενικότερα», σημείωσε ο κ. Νικολέττος, υποδεικνύοντας πως ένα από τα σημαντικότερα έργα, που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, είναι η διαμόρφωση του branding του Δήμου ως τουριστικός προορισμός. Σημειώνεται πως τη διαδικασία για τη διαμόρφωση της στρατηγικής εικόνας του Δήμου έχει αναλάβει διεθνούς φήμης στρατηγικός σύμβουλος επωνυμίας (brand strategist).

Η αλλαγή της εικόνας φαίνεται πρώτα στις παραλίες του Δήμου, στις οποίες έγιναν αρκετές παρεμβάσεις. Πρόσφατα βάφτηκαν με διάφορα χρώματα τα υποστατικά σε όλες τις παραλίες, ενώ άρχισε η εγκατάσταση νέων ντουζιέρων, που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και ανέπαφες πληρωμές. Η προσπάθεια του Δήμου, όπως εξήγησε ο κ. Νικολέττος, είναι να επιλύσει το μεγάλο θέμα με την αλόγιστη σπατάλη νερού και την αντιμετώπιση της οχληρίας που δημιουργείται με τα στάσιμα νερά. Συνολικά 72 ντουζιέρες θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα στις παραλίες, ενώ θα εγκατασταθούν στις πιο πολυσύχναστες και ντουλάπια ασφαλείας (safe boxes), ώστε τόσο οι λουόμενοι, όσο και όσοι αθλούνται στον πεζόδρομο να διατηρούν τα προσωπικά τους αντικείμενα ασφαλισμένα.

Μια από τις πιο όμορφες παρεμβάσεις στην τουριστική περιοχή του Πρωταρά είναι η δημιουργία του Περιπάτου Τέχνης. Ο Δήμος προχώρησε στην τοποθέτηση γλυπτών, τα οποία φιλοτέχνησε ο Φίλιππος Γιαπάνης, όπως η Ναυμαχία της Λεύκολλας στην ομώνυμη πλατεία, η Συκιά του Πρωταρά στο Fig Tree Bay, καθώς και τα δύο γλυπτά του Κένταυρου και του Ποσειδώνα κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου. H περιοχή θα εμπλουτιστεί και με άλλα έργα τέχνης από διάφορους καλλιτέχνες, ώστε να δημιουργηθεί ένας περίπατος τέχνης στον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με την μακραίωνη ιστορία και τους μύθους της περιοχής.

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής και με στόχο ν’ αυξήσει την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας τοποθέτησε και επτά σημεία αναφοράς (instagram spots) σε διάφορα σημεία της τουριστικής περιοχής. Παράλληλα με τις ενέργειες για εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου, οι δημοτικές υπηρεσίες, πραγματοποίησαν εν τω μεταξύ μεγάλη εκστρατεία αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από δρόμους και πεζοδρόμια της τουριστικής περιοχής. Προς διευκόλυνση των επισκεπτών της περιοχής, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου, τοποθετήθηκαν ομοιόμορφες καθοδηγητικές πινακίδες προς τα κέντρα αναψυχής της περιοχής.

Ο κ. Νικολέττος υπογράμμισε πως γίνονται και πολλές ενέργειες για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Ο Δήμος, όπως είπε, ετοιμάζει, σε συνεργασία με καταδυτικά κέντρα και επαγγελματίες δύτες, τη δημιουργία οδηγού για τα καταδυτικά σημεία του Πρωταρά, ενώ στους σχεδιασμούς είναι και η σταδιακή δημιουργία καταδυτικών σημείων με ειδικές πινακίδες πληροφόρησης. Η περιοχή επενδύει και στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και των θρησκευτικών θησαυρών της μέσα από χαρτογραφημένους περιπάτους. Πρόσφατα, εν τω μεταξύ, άνοιξε για το κοινό ο αρχαιολογικός οικισμός Νησσιά, της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου (5200-3900 π.Χ.). Σημειώνεται πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο οικισμό της Νεολιθικής περιόδου που έχει ανασκαφεί και ερευνηθεί μέχρι σήμερα στην επαρχία Αμμοχώστου. Ένα άλλο σημαντικό αρχαιολογικό σημείο στην τουριστική περιοχή είναι ο τάφος της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, ο οποίος βρίσκεται στον παραλιακό πεζόδρομο κοντά στο Fig Tree Bay.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, δίδεται και στην προσέλκυση διεθνών αθλητικών αγώνων, καθώς και στην αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ήδη τον περασμένο Μάιο έχει διεξαχθεί με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Κύπελλο κολύμβησης, ενώ τον Οκτώβριο του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή και ο πρώτος αγώνας δρόμου μέχρι 30 χιλιομέτρων.

Επεκτείνεται ο παραλιακός πεζόδρομος

Από τα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στην τουριστική περιοχή ξεχωρίζει η τέταρτη φάση του παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά, ενός από τους ομορφότερους στην Κύπρο. Η νέα προσθήκη του πεζόδρομου θα έχει μήκος περίπου 9 χιλιομέτρων. Θα ξεκινά από αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Νικολάου και τη νέα Μαρίνα Παραλιμνίου και θα φτάνει μέχρι στο ύψος του παραλιακού φυλακίου των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή Κάππαρη. Το έργο, το οποίο, σύμφωνα με τον Δήμο, βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζόδρομο σε όλο το μήκος της παραλίας, μικρές πλατείες, χώρους ανάπαυσης με στέγαστρα, δενδροφύτευση και χώρους υγιεινής.

Το επόμενο στάδιο είναι ο σχεδιασμός της πέμπτης φάσης του πεζόδρομου από σημείο πλησίον της παραλίας Fig Tree Bay μέχρι και την παραλία του Κόννου. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Πρωταράς θ’ αποκτήσει έναν από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Κύπρου.

Στο τελικό στάδιο, εν τω μεταξύ, βρίσκεται και η Μαρίνα Παραλιμνίου που κοστίσει €100 εκατ. Η μαρίνα, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, ενώ τους επόμενους μήνες θα υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη. Η Μαρίνα Παραλιμνίου θα διαθέτει 300 θέσεις ελλιμενισμού και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση ναυτικού τουρισμού.