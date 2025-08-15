Το σχέδιο «Νέαρχος» ενεργοποίησε σήμερα 15 Αυγούστου το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά από πληροφορία, η οποία αφορούσε σε τραυματισμένο άτομο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, καθώς και σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Η τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των “θαλασσινών σπηλιών” στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.