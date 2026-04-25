Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική για περιστατικό διάσωσής ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, στις 12:26 έγινε ανταπόκριση σε περιστατικό διάσωσης ζωής στο Συνοικισμό της Κοινότητας Αυγόρου στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Ο ηλικιωμένος έπεσε μέσα σε ξηρό λάκκο(σκάμμα), διαστάσεων 2Χ1 μέτρων και βάθους 8 μέτρων περίπου μετά από υποχώρηση του πρόχειρου καλύμματος του, στην αυλή της οικίας του.

Έγινε χρήση τριποδιού διάσωσης και ανάσυρση του τραυματισμένου ατόμου. Ο ηλικιωμένος είχε τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Αμμοχώστου.