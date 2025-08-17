Μικρή ήταν η ανάσα από τους καύσωνες, καθώς αναμένεται από αύριο αύξηση της θερμοκρασίας. Στον ουρανό, τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες ημέρες, αναμένονται νεφώσεις. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως και τη νύχτα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Παροδικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.