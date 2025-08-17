Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βοηθητική κουζίνα οικίας από ξεχασμένο σκεύος, με τους ενοίκους να εξέρχονται από τον χώρο για να γλιτώσουν. Πέραν του περιστατικού, η Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 21 περιστατικά, εκ των οποίων 12 πυρκαγιές και 19 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στις 1:38 μετά τα μεσάνυχτα, έγινε ανταπόκριση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε βοηθητική κουζίνα οικίας συνοικισμού, στο Τσακκιλερό Λάρνακας.

Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές έπαθε ο χώρος της κουζίνας με το περιεχόμενο και τον εξοπλισμό της. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος από τα μέλη μας με χρήση Αναπνευστικών Συσκευών και η πυρκαγιά κατασβέστηκε με σωλήνες νερού. Οι ένοικοι εξήλθαν από την οικία, αφού αντελήφθησαν έγκαιρα την πυρκαγιά, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε μαγειρική εστία.

Επιπλέον, χθες, στις 20:50 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών για πυρκαγιά σε δύο δεκάρια από άγρια βλάστηση σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων Πολιτικό – Λαζανιά, στον δρόμο προς την ‘‘Αγία Σκέπη’’. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε και μικρός αριθμός πεύκων. Στην πυρκαγιά και συνεργείο της Α.Η.Κ για επιδιόρθωση σε μετασχηματιστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.