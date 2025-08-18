Η Πάφος «μεταβιβάζεται» σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών αν αναλογιστεί κανείς πως επί συνόλου 53.076 ακινήτων που έχουν πουληθεί παγκυπρίως μέχρι τις 7.7.2025, τα 20.755 πουλήθηκαν στην Πάφο. Βεβαίως και η Λεμεσός δεν πάει πίσω με δεδομένο ότι πουλήθηκαν 17.083

Ακολουθεί η Λάρνακα με 9.175 ακίνητα, η Αμμόχωστος με 3.509 και στην ουρά η Λευκωσία με 2.554 ακίνητα.

Πέραν των μεταβιβάσεων (που ολοκληρώθηκαν ήδη) υπάρχουν και ακίνητα τα οποία άλλαξαν χέρια υπό την έννοια ότι έχουν κατατεθεί τα πωλητήρια έγγραφα αλλά εκκρεμεί η μεταβίβαση.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παραθέτει ο υπουργός Εσωτερικών σε ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Γεωργίου, ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων ανέρχεται σε 29.089. Αν ο αριθμός προστεθεί με τον αριθμό των ακινήτων που έχουν ήδη μεταβιβαστεί (53.076), τότε τα ακίνητα που πέρασαν σε χέρια αλλοδαπών τρίτων χωρών ανέρχονται σε 82.165.

Στην Πάφο έχουν κατατεθεί έγγραφα που αφορούν 9.470, στην Λεμεσό έγγραφα που αφορούν 7.208 ακίνητα, στη Λάρνακα κατατέθηκαν έγγραφα που αφορούν 7.297 ακίνητα, στην Αμμόχωστο 4.225 και στη Λευκωσία έχουν κατατεθεί έγγραφα που αφορούν 899 ακίνητα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός αναφέρει πως η άδεια κτήσης που εκδίδεται από τον Έπαρχο (στον οποίο εκχωρήθηκε η εξουσία από το Υπουργικό Συμβούλιο, για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο από υπηκόους τρίτων χωρών) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση μιας μεταβίβασης. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται προγενέστερα της ημερομηνίας της μεταβίβασης στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση του σχετικού αγοραπωλητηρίου εγγράφου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αναφέρει επίσης, πως τα εκχωρητήρια έγγραφα εξισώνονται με τα αγοραπωλητήρια για σκοπούς εφαρμογής του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου Κεφ. 109. Επομένως, ο εκδοχέας θεωρείται ο νέος αγοραστής και, εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται, βάσει του σχετικού Νόμου, η εξασφάλιση άδειας κτήσης από τον Έπαρχο, κατά τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης στο όνομά του, αλλά η εν λόγω άδεια δεν είναι προϋπόθεση για την κατάθεση του εκχωρητηρίου εγγράφου στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.