Τα πρώτα μέτρα στήριξης προς τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άλλα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, ανέφερε ο Χαράλαμπος Χριστοφίνας. Εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τους Γενικούς Διευθυντές για την επίλυση προβλημάτων, είτε γενικών είτε ειδικών. «Ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις, είμαστε δίπλα στους πολίτες», τόνισε.

Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, που έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή στην υλοποίηση των μέτρων, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της οικονομικής στήριξης στα κοινοτικά συμβούλια, του εφάπαξ ποσού των 10.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 για κάθε εξαρτώμενο παιδί σε δικαιούχους κατοικιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς και του ποσού των 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 για κάθε εξαρτώμενο παιδί για δικαιούχους των οποίων οι κατοικίες καταστράφηκαν μερικώς. Ο αριθμός τέτοιων οικιών είναι 100 και 180 αντίστοιχα, απάντησε σε σχετική διευκρινιστική ερώτηση, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό για τις ολοσχερώς κατεστραμμένες κατοικίες που έχει δοθεί είναι 1,1 εκ. ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι έμεινε μονοψήφιος αριθμός τέτοιων δικαιούχων για τους οποίους θα διευθετηθεί η καταβολή του ποσού μόλις προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο κ. Χριστοφίνας ανέφερε επίσης ότι η Πολιτική Άμυνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις, μέσω των κοινοτικών συμβουλίων, για την επιδότηση ενοικίου και είναι υπεύθυνοι για την στέγαση 90 ενηλίκων αι 30 παιδιών, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες για τα άτομα που φιλοξενούνται στις φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ τρέχουν πιο γρήγορα, αφού πρέπει να φύγουν από εκεί μέχρι τις 26 Αυγούστου. Στόχος, είπε, να βρεθεί μια πιο μόνιμη διευθέτηση. Μέχρι σήμερα, η Πολιτική Άμυνα, συνέχισε, έχει δεχθεί γύρω στις 100 αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου.

Σε εξέλιξη, είπε, βρίσκονται στα προγράμματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με τα σχετικά κλιμάκια να συνεχίζουν τις επισκέψεις στους χώρους φιλοξενίας των πληγέντων αλλά και στις κοινότητες. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, πρόσθεσε, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις έχει προχωρήσει και σε οικονομική στήριξη.

Ο Επίτροπος είπε ότι το ΕΤΕΚ έχει ολοκληρώσει πέραν των 300 εκτιμήσεων στις πληγείσες περιοχές, έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών κι απομένουν άλλες 150 περίπου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, που είναι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το ίδιο το Επιμελητήριο. Ανέφερε δε ότι έχει αρχίσει η καταβολή αποζημιώσεων για αδειοδοτημένες κατοικίες, οι ιδιοκτήτες των οποίων καλούνται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής που ορίστηκε από το ΥΠΕΣ και εξετάζει τις διαδικασίες που προβλέπονται. Τις επόμενες δύο ημέρες, είπε, θα έχουν πιο σαφή αριθμό για το πόσες τέτοιες αποζημιώσεις αποκατάστασης έχουν καταβληθεί. «Μέχρι χθες ήταν κοντά στους 50».

Υπενθύμισε ότι για τις μη αδειοδοτημένες κατοικίες, οι ιδιοκτήτες μπορούν, μέχρι τέλος του χρόνου, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στον ΕΟΑ για να μπορέσουν κι αυτοί να αποζημιωθούν στο 100%.

Ο κ. Χριστοφίνας είπε επίσης ότι τρέχουν και τα προγράμματα του Υπουργείου Εμπορίου κι έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ενός εφάπαξ ποσού για απωλεσθέντα εισοδήματα ή καταστραφέντα προϊόντα σε κέντρα εστίασης και μικρές επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ κτλ.

Ο Επίτροπος σημείωσε πως έχει αποκατασταθεί στο 100% η υδροδότηση στις πληγείσες περιοχές και κατά 99% η ηλεκτροδότηση, ενώ θεωρεί πολύ σημαντικό έργο προτεραιότητας τα αντιπλημμυρικά έργα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Στο 100% έχει καταβληθεί το ποσό για την απώλεια εισοδήματος για διάστημα ενός έτους για τους γεωργούς της περιοχής, συνέχισε. Έχουν πληρωθεί, ανέφερε, και οι 835 δικαιούχοι αιτητές με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 3 εκ ευρώ, ενώ έχουν πληρωθεί και άλλοι 612 αιτητές που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον ΚΟΑΠ.

Το Τμήμα Γεωργίας, ανέφερε δέχεται αιτήσεις ενδιαφερόμενων για το προαναφερόμενο μέτρο, που δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα, να το κάνουν πλέον στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος στη Λεμεσό.

Ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι έχουν επίσης καταβληθεί αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα και το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρήσει στην αξιολόγηση των αδειούχων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Το ποσό αποζημίωσης που καταβάλλεται, είπε, είναι 1000 ευρώ ανά κλίνη και το 40% απώλειας εισοδήματος, που αξιολογείται τώρα και γι’ αυτό ζητείται οικονομικές καταστάσεις για το 2023 ή του 2024, εάν είναι έτοιμες.

Ανέφερε επίσης ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέους γεωργούς για την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης γης.

ΚΥΠΕ