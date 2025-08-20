Σημαντική ανάκληση επικίνδυνων οχημάτων γνωστοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate, με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) να προειδοποιεί το κυπριακό καταναλωτικό κοινό για προβλήματα ασφάλειας που ενδέχεται να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή επιβατών και χρηστών των δρόμων.

Υπάρχουν επικίνδυνοι αερόσακοι με αίτημα διακοπής της οδήγησης εκ μέρους του κατασκευαστή, κίνδυνος τραυματισμού από ελαττωματικά φρένα, προβληματικές κάμερες οπισθοπορείας, κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής καυσίμων, αλλά και κίνδυνος τραυματισμού από ελαττωματικές ζώνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΟΜ, ειδοποιήσεις για ανασφαλή μηχανοκίνητα οχήματα περιλαμβάνουν πληθώρα επιβατικών, επαγγελματικών και γεωργικών οχημάτων από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Toyota, Peugeot, Opel, Citroën, Ford, VW, Lexus, Jeep, Fiat, DS, Iveco, Man και άλλες.

Πρόκειται για συνολικά 23 περιπτώσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ΤΟΜ από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

Το ΤΟΜ καλεί κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν διατεθεί στην κυπριακή αγορά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Περαιτέρω, καλεί καταναλωτές που κατέχουν τα επηρεαζόμενα μοντέλα να επικοινωνήσουν άμεσα με τον αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή για οδηγίες.

Σε περίπτωση αδράνειας από τον πωλητή ή τον εισαγωγέα, οι καταναλωτές προτρέπονται να υποβάλουν γραπτό παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να ελέγχουν τακτικά εάν το όχημά τους περιλαμβάνεται σε λίστες ανάκλησης μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Safety Gate (https://ec.europa.eu/safety-gate).

Οχήματα που είναι στις λίστες Safety Gate

VW Transporter (Γερμανία): Ένα πιθανό κάταγμα μπουλονιού στο διαμέρισμα του ηλεκτροκινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ηλεκτρικών λειτουργιών (φώτα, πρόωση) ή ακόμη και σε πυρκαγιά, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Το προϊόν τουρκικής προέλευσης δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Lexus και Toyota (μοντέλα Corolla, C-HR, Yaris, RAV4, LBX, LM350h, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, Yaris Cross): Ελάττωμα στον προγραμματισμό των οθονών ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ενδείξεων όπως το ταχύμετρο και προειδοποιητικά σήματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, λόγω μη ενημερωμένου οδηγού. Η κοινοποίηση έγινε από την Πορτογαλία, ενώ όλα τα μοντέλα είναι γαλλικής προέλευσης.

Opel και Citroën (μοντέλα Opel: Signum, Vectra, Astra, Cascada, Meriva, Zafira, Mokka και Citroën C4 II, DS4, DS5): Προειδοποιήσεις για αερόσακους που ενδέχεται να εκραγούν, απελευθερώνοντας μεταλλικά θραύσματα στο εσωτερικό του οχήματος. Οι κατασκευαστές έχουν προχωρήσει σε αίτημα διακοπής οδήγησης, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Συγκεκριμένα, στη γνωστοποίηση από τη Γαλλία αναφέρεται ότι αερόσακος μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου και, εάν αναπτυχθεί, η υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη του σώματος του φουσκωτή και τα μεταλλικά θραύσματα θα μπορούσαν να περάσουν από το υλικό του μαξιλαριού προκαλώντας τραυματισμό στους επιβάτες.

Toyota Proace, Proace City, Proace Verso, Proace City Verso, Max (Πορτογαλία): Προβλήματα όπως αποτυχία στα φρένα έκτακτης ανάγκης (AEB), διαβρωμένα εξαρτήματα ανάρτησης, ή αδυναμία εντοπισμού βλαβών κινητήρα, μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια ή στο περιβάλλον, προκαλώντας αυξημένες εκπομπές ή απώλεια ελέγχου του οχήματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ένα σφάλμα βαθμονόμησης στο λογισμικό της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα (ECU) μπορεί να εμποδίσει την ενεργοποίηση του λαμπτήρα δείκτη δυσλειτουργίας (MIL) όταν το σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) και/ή το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) αποτύχει, με κίνδυνο μη εντοπισμένων βλαβών και με αποτέλεσμα εκπομπές πάνω από τα κανονιστικά όρια.

Peugeot (μοντέλα, 308, 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2, 5008 V3): Αναφέρθηκε διαρροή καυσίμου στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, η οποία ενδέχεται να πυροδοτήσει φωτιά στο όχημα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το όχημα ενδέχεται να έχει διαρροή καυσίμου στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, μεταξύ της αντλίας υψηλής πίεσης και της σιδηροτροχιάς, λόγω χαλαρών παξιμαδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο όχημα.

Ford Tourneo Connect & Transit Connect: Η οθόνη οπισθοπορείας μπορεί να παγώσει, δείχνοντας εσφαλμένα καθαρό οπτικό πεδίο. Σε συνδυασμό με βλάβες στους αισθητήρες και τη θέρμανση, ο οδηγός μπορεί να παραπλανηθεί και να προκαλέσει ατύχημα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η κάμερα οπισθοπορείας μπορεί να παγώσει δίνοντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι η περιοχή πίσω από το όχημα είναι καθαρή, παρά την παρουσία ανθρώπων ή εμποδίων εκεί. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού. Επιπλέον, προειδοποιητικά μηνύματα όπως αστοχία αισθητήρα στάθμευσης και κλήσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να εμφανιστούν στο σύμπλεγμα οργάνων κατά τη λειτουργία. Τα συστήματα που ελέγχονται μέσω της κεντρικής οθόνης, όπως η θέρμανση, η θέρμανση του καθίσματος και ο εξαερισμός, ενδέχεται, επίσης, να μην είναι λειτουργικά.

Man Lions City (λεωφορεία): Ελλείψεις στη στερέωση της μπαταρίας οροφής μπορεί να προκαλέσουν πτώση του καλύμματος εν κινήσει, θέτοντας σε κίνδυνο επιβάτες και περαστικούς. Σημειώνεται ότι οι εμπρόσθιοι συνδετήρες συγκράτησης ενδέχεται να λείπουν από ορισμένα δομοστοιχεία του καλύμματος της μπαταρίας οροφής του οχήματος. Τα ελλείποντα στηρίγματα μπορεί να προκαλέσουν τη ρωγμή του καλύμματος της μπαταρίας κατά μήκος ορισμένων από τα συνδετικά εξαρτήματα και την αποκοπή μέρους του καλύμματος της μπαταρίας οροφής, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα και τραυματισμούς στους χρήστες του δρόμου.

Γεωργικά οχήματα (New Holland, Case IH, Steyr): Η ασυνήθιστη φθορά στο φρένο στάθμευσης μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια μετακίνηση του ελκυστήρα, προκαλώντας τραυματισμούς, ιδιαίτερα σε γεωργικές εργασίες. Τα μηχανικά εξαρτήματα του φρένου στάθμευσης (τα δόντια της καστάνιας) φθείρονται ασυνήθιστα γρήγορα, οδηγώντας σε απώλεια λειτουργίας. Το όχημα μπορεί να απομακρύνεται ακούσια. Αυτό προκαλεί κίνδυνο τραυματισμού.

Lancia (Ypsilon): Το όχημα ενδέχεται να έχει διαρροή καυσίμου στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, μεταξύ της αντλίας υψηλής πίεσης και της σιδηροτροχιάς, λόγω χαλαρών παξιμαδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο όχημα.

Jeep (Avenger): Το όχημα ενδέχεται να έχει διαρροή καυσίμου στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, μεταξύ της αντλίας υψηλής πίεσης και της σιδηροτροχιάς, λόγω χαλαρών παξιμαδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο όχημα.

Alfa Romeo (Junior): Το όχημα ενδέχεται να έχει διαρροή καυσίμου στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, μεταξύ της αντλίας υψηλής πίεσης και της σιδηροτροχιάς, λόγω χαλαρών παξιμαδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο όχημα.

Iveco φορτηγά (S-WAY, X-WAY, T-WAY, MY19/21/24): Η στερέωση του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος στο πλαίσιο μπορεί να χαλαρώσει λόγω λανθασμένης ροπής σύσφιξης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κατάσταση οδήγησης, προκαλώντας τραυματισμούς.