Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 11:50 χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.