Συνελήφθη άντρας ηλικίας 36 ετών στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την άφιξη του στην Κύπρο, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές της Πολωνίας, σε σχέση με υπόθεση απαγωγής.

Ο 36χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στις Αρχές της Πολωνίας.

Ο 36χρονος καταζητείται από τις Αρχές της Πολωνίας, για σκοπούς έκτισης ποινής φυλάκισης διάρκειας ενός έτους, που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο 2020, σε σχέση με υπόθεση απαγωγής, και παράνομης κατακράτησης, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στην Πολωνία. Οι Αρχές της Πολωνίας εξέδωσαν εναντίον του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Λίγο πριν τις 2:30 χθες το απόγευμα, ο 36χρονος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, με πτήση από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αφού κατά τον διαβατηριακό έλεγχο από μέλος της Αστυνομίας, στον χώρο αφίξεων, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος καταζητείται από τις Αρχές της Πολωνίας, αυτός συνελήφθη δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσης του στις Αρχές της Πολωνίας.