Οκτώ άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η κατάσταση ορισμένων τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όταν όχημα φέρεται να μπήκε στο οδόστρωμα χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο όχημα έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο και στη βιτρίνα καταστήματος.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο «γενικό νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, ενώ η «αστυνομία» διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

ΚΥΠΕ