Απολύθηκε από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης ο 48χρονος πατροκτόνος που μαχαίρωσε θανάσιμα τον ηλικιωμένο πατέρα του, Γιώργο Χατζηγεωργίου, τα ξημερώματα της Τετάρτης 9 Ιουλίου στη Λεμεσό. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο δύο ημερών, με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Σαουρή, να μην φέρει ένσταση στο αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού.

Όπως πληροφορείται το philenews, ανακρινόμενος γραπτώς στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, την ίδια μέρα του φόνου, παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο λόγος που προέβηκε στην πράξη αυτή είναι επειδή ο πατέρας του «ήταν μασώνος, είχε αύρα και όταν τον πλησιάζει αρρωστά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μετά από αυτή την σκέψη ήθελε να του κάνει κακό για να σωθεί.

Όπως έγινε γνωστό, εναντίον του υπόπτου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, όπου και συνελήφθηκε τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου. Ωστόσο, την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Λεμεσού και έτυχε ψυχιατρικής εξέτασης, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει δικαστική διαδικασία. Αυθημερόν εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας διάρκειας 28 ημερών, και την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, το διάταγμα αυτό ανανεώθηκε μέχρι και τις 03/10/2025.

Ακολούθως, σήμερα 20 Αυγούστου, ο ύποπτος απολύθηκε από το ψυχιατρείο Αθαλάσσας, αφού σύμφωνα με έκθεση του θεράποντος ιατρού του, στην παρούσα φάση είναι σε θέση να παρακολουθήσει δικαστική διαδικασία. Γύρω στις 8:00 επανασυνελήφθηκε σε σχέση με το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης και οδηγήθηκε για ανάκριση. Όταν του επιστήθηκε η προσοχή στο νόμο, ανέφερε ότι “δεν ξέρει τίποτα χωρίς τον δικηγόρο του“. Ο 48χρονος αναμένεται να ανακριθεί περαιτέρω παρουσία του δικηγόρου του.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 30 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν άλλες 6. Με την ολοκλήρωση της προφυλάκισης των δύο ημερών, η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί και να παραπεμφθεί για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.