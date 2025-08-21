Βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης υποστατικών στο Μακένζι έχουν στο μικροσκόπιο οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τις συνθήκες τραυματισμού 19χρονου εθνοφρουρού από την επαρχία Λάρνακας, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Για τον ίδιο λόγο, έγινε και αναπαράσταση του συμβάντος στον χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι, από το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας Αρχηγείου.

Τα ευρήματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δείχνουν νεανική απερισκεψία, αφού ο τραυματίας φέρεται να ξάπλωσε στο μπροστινό καπό του αυτοκινήτου που οδηγούσε 19χρονος φίλος του, με συνοδηγό συνομήλικό του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Αστυνομίας, ο 19χρονος, σε κάποια στιγμή, υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει, έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να κτυπήσει στο κεφάλι.

Η υπόθεση έλαβε απρόσμενη τροπή το απόγευμα της Τρίτης όταν διαφάνηκε πως δεν επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, όπως αρχικά είχαν αναφέρει ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο η διερεύνηση ανατέθηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, που προχώρησε στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού του οχήματος, ως υπόπτου για αδικήματα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις. Χθες, ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο δύο ημερών.

Ο δικηγόρος του νεαρού, Πάρης Λοΐζου, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ωστόσο, υπέβαλε συγκεκριμένα ερωτήματα στον εξεταστή της υπόθεσης λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας, Χριστόδουλο Κυριάκου. Μεταξύ άλλων, υπέβαλε στον ανακριτή πως ο πελάτης του προέβη σε παραδοχή σε θεληματική του κατάθεση, πως το όχημα του κινείτο με χαμηλή ταχύτητα και πως δεν υπήρχε άλλο κίνητρο εκ μέρους του. Ο εξεταστής της υπόθεσης σημείωσε πως, με την υπάρχουσα μαρτυρία, δεν διαφαίνεται κίνητρο εκ μέρους του, υποδεικνύοντας, όμως, πως υπολείπεται η λήψη άλλων περίπου δέκα καταθέσεων. Υπέδειξε, ακόμη, πως η ταχύτητα που ανέπτυξε ο 19χρονος οδηγός του οχήματος θα διαπιστωθεί από τις εξειδικευμένες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας. «Έχει γίνει αναπαράσταση στις 19 Αυγούστου και αναμένεται η έκθεση από τους ειδικούς», σημείωσε ο κ. Κυριάκου, ο οποίος σημείωσε πως αρχικά τόσο ο οδηγός, όσο και ο συνοδηγός του οχήματος έδωσαν άλλη εκδοχή για το τι συνέβη, «εξιστορώντας διαφορετικά τα γεγονότα». Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο 19χρονος φέρεται ν’ ανέφερε στους ανακριτές της υπόθεσης πως η ταχύτητα που ανέπτυξε με το όχημά του δεν υπερέβαινε τα 10 χιλιόμετρα την ώρα.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας στον μεγάλο χώρο στάθμευσης, πίσω από τα κέντρα διασκέδασης του Μακένζι. Μια παρέα φίλων, οι πλείστοι αδειούχοι εθνοφρουροί, αφότου έφυγαν από χώρο εστίασης της περιοχής, βρέθηκαν στον χώρο στάθμευσης προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι αρχικές καταθέσεις των εμπλεκομένων, στη βάση των οποίων εκδόθηκε και σχετικό μήνυμα το πρωί της Τρίτης από την Αστυνομία, έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ο 19χρονος ήταν πεζός και πως ο οδηγός του οχήματος τον παρέσυρε κατά λάθος στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει. Σημειώνεται πως το πρωί της Τρίτης το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας είχε ζητήσει από το Δικαστήριο την έγκριση εντάλματος σύλληψης του 19χρονου οδηγού, αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν πλήρως, αφού τόσο ο οδηγός, όσο και ο συνοδηγός του οχήματος σε νέες καταθέσεις ανέφεραν πως ο 19χρονος έπεσε στο έδαφος από το καπό του οχήματος και κτύπησε στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται πως ο 19χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε από τους φίλους του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εισήχθη στη. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Στον 19χρονο οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη, σύμφωνα με την Αστυνομία. Αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό ήταν περίπου 10 άτομα, οι πλείστοι εκ των οποίων είναι φίλοι με τους νεαρούς και αναμένεται δώσουν καταθέσεις. Η Αστυνομία έχει κατασχέσει το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος, ιδιοκτήτης του οποίου είναι η μητέρα του.